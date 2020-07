Die Jagd-Saison auf riesige Roboter-Dinos ist fast eröffnet: Am 7. August erscheint Horizon Zero Dawn (samt Erweiterung) endlich auch für PC über Steam und im Epic Game Store. Bei einer so großen und hübschen Open World, den tollen Wettereffekten und genial animierten Maschinen fragt sich natürlich: Packt das mein Rechner?

Die offiziellen Systemvoraussetzungen liefern die Antwort.

Systemanforderungen von Horizon Zero Dawn

Minimum (Standard-Einstellungen in 1080p bei 30 FPS)

OS: Windows 10 64bit

Prozessor: i5-2500K@3,3Ghz oder AMD FX 6300@3,5GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Geforce GTX 780 (3 GB) oder Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Version 12

Festplatte: 100 GB verfügbarer Platz

Empfohlen (Standard-Einstellungen in 1080p bei 60 FPS)

OS: Windows 10 64bit

Prozessor: i7-4770K@3,5Ghz oder Ryzen 5 1500X@3,5GHz

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: Geforce GTX 1060 (6 GB) oder Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Version 12

Festplatte: 100 GB verfügbarer Platz

Ihr seht also: Horizon Zero Dawn scheint vergleichsweise schonend zur Hardware zu sein (speziell für so ein Grafik-Brett). Allerdings wird in den Anforderungen nicht genauer darauf eingegangen, welche Hardware für höhere Grafik-Settings und 4K benötigt wird.

Die PC-Fassung von Horizon bietet außerdem weitere grafische Extras, die es auf der PlayStation 4 nicht gab - wie Ultra-Wide-Support, verbesserte Spiegelungen und einen FoV-Slider. Raytracing ist allerdings nicht an Bord.

In unserem Überblick erfahrt ihr, was sonst noch alles in der PC-Version von Horizon Zero Dawn steckt. Im Trailer ganz oben in dieser Meldung könnt ihr übrigens jetzt schon sehen, wie unglaublich gut der Open-World-Blockbuster auf PC aussehen kann.

Aber lohnt sich das Spiel überhaupt? Wir sagen es mal so: Im Konsolen-Test unserer Kollegen von GamePro hat Horizon eine 90 bekommen und der weltweite Metascore liegt bei 89 Punkten.