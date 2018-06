Hot Lava - Macher von Don't Starve starten Open Beta ihres neuen Spiels

»Der Boden ist Lava!«, schreien Kinder auf dem Pausenhof, während sie über Bänke springen und am Klettergerüst hangeln. Der Ausruf könnte aber auch aus Hot Lava stammen, dem neuen Spiel der Don't-Starve-Entwickler Klei Entertainment. Denn im 3D-Jump&Run besteht der Boden wortwörtlich aus brodelnder Lava.

Die Ankündigung des Spiels ist schon fast zwei Jahre her, nun haben die Entwickler die kostenpflichtige Open Beta gestartet. Damit könnt ihr die gefährlichen Hinderniskurse ab sofort auf Steam absolvieren. Klei verspricht Multiplayer-Action mit bis zu acht Spielern, wer das Spiel kauft, erhält gleich zwei Kopien. Allerdings sind längst noch nicht alle Inhalte von Hot Lava verfügbar.

Klei Entertainment behandelt die Open Beta als Vorstufe zur Early-Access-Phase. Das mag komisch wirken, da Hot Lava ohne Early-Access-Label auf der Steam-Seite bereits wie ein fertiges Spiel wirkt und Early Access ja bereits für noch nicht finale Spiele gedacht ist. Allerdings begründen die Entwickler ihre Entscheidung in einem Blogeintrag.

Demnach sei ihr Spiel noch nicht bereit für Early Access, in dessen Rahmen es unter anderem auf der Startseite und in Topseller-Listen angezeigt werden würde. Bei der Open Beta sei das nicht der Fall. So will Klei Entertainment in Ruhe am Jump&Run weiterarbeiten und neue Inhalte mit der Zeit veröffentlichen. Wer das Spiel unbedingt jetzt schon ausprobieren will, kann es zu einem reduzierten Preis kaufen.

Hot Lava imitiert den Stil von Actionhelden-Cartoons der 80er- und 90er-Jahre und hat vor kurzem sogar einen Trailer in Form einer Miniepisode spendiert bekommen - inklusive authentischer Werbepause. Die Folge dreht sich um Freundschaft, Gehirnwäsche, Verrat und Regenbögen. Ihr findet sie unter dieser News.