House of the Dragon wird nach dem Finale zerpflückt, der Serien-Chef verteidigt sich

Im Staffelfinale von Season 2 hat Rhaenyra (Emma D'Arcy) all ihre Drachenreiter um einen Tisch versammelt. Zur großen Schlacht kommt es allerdings nicht. Bild: HBO.

Achtung, Spoiler: Der folgende Artikel enthält Spoiler zu Handlungsdetails von House of the Dragon Staffel 2, Folge 8: The Queen Who Ever Was . Wenn ihr das Staffelfinale bislang nicht gesehen habt, lest ihr ab hier auf eigene Gefahr.

House of the Dragon Staffel 2 ist vorbei, doch die Lust der Fans nach mehr Action aus dem Game-of-Thrones-Universum ist es offenbar noch nicht. Denn obwohl das Staffelfinale einige neue Entwicklungen und Überraschungen für Zuschauer bereithält, bleibt der ganz große Paukenschlag noch aus.

Und genau das geht vielen Fans gehörig gegen den Strich. Denn die zweite Staffel geizte in ihrem Marketing, den Teasern, dem Handlungsaufbau und ihrer Erzähldynamik nicht damit, den Zuschauern zu suggerieren, dass hier eine richtig große Schlacht bevorsteht - die kam allerdings nie.

Die große Schlacht namens Battle of the Gullet kommt nämlich erst in Staffel 3, Staffel 2 endet eiskalt mit einem Cliffhanger. Alle Figuren wurden sorgsam platziert, Bündnisse geschmiedet und Armeen in Bewegung gesetzt. Dann rollt der Abspann.

Fans zeigen sich im Netz enttäuscht

Im Netz wird das Staffelfinale von Zuschauern mit spöttischen Memes quittiert. Einige finden, hier wurde bewusst mit falschen Erwartungen gespielt.

Andere zeigen sich angesichts der langen Wartezeit zu Staffel 3 enttäuscht, denn laut aktuellem Stand soll diese erst 2026 bei HBO an den Start gehen. Zuvor ist erst noch das neue Spinoff A Knight of the Seven Kingdoms geplant.

Einige der besten Twitter-Reaktionen haben wir euch nachstehend eingebunden.

Wie reagieren die Serien-Macher?

Angesichts der Fan-Kritik am Finale sahen sich auch die Serienmacher zu einer Erklärung genötigt, warum wir in Folge acht keine Action zu sehen bekommen. Gegenüber IGN erklärte Showrunner Ryan Condal, diese Entscheidung sei sehr bewusst aus Gründen des Ressourcenmanagements getroffen worden.

Denn um eine Schlacht von dieser Größenordnung zu inszenieren, brauche man Zeit, Leute und Geld. Stattdessen habe man sich darauf konzentriert, auf die Schlacht an der Gurgel hinzuarbeiten:

Die Schlacht steht unmittelbar bevor. Und sie wird das Größte, was wir je abgezogen haben. Wir wollten dieser Größenordnung Rechnung tragen und dem Ereignis den nötigen Raum zum Atmen geben. Daher haben wir die Schlacht auf Staffel 3 verschoben. Ryan Condal

Zudem hätte die Schlacht als Staffelfinale auch nicht funktioniert, da zu Beginn der Folge noch wesentliche Handlungselemente gefehlt haben: Das Bündnis der Lannisters mit der Triarchie war noch nicht etabliert, Alyn und Corlys mussten erst noch ein klärendes Gespräch führen und auch die neuen Drachenreiter mussten sorgsam eingeführt werden.

Es geht um die Beziehungen

Gleichzeitig versteht Folgen-Regisseurin Geeta V. Patel die Kritik der Fans:

Als Fan hätte ich wohl auch eine Schlacht erwartet. Als ich dann aber das Drehbuch las, war ich angenehm überrascht, denn ich glaube, wir legen insgesamt zu viel Wert auf Schlachten. Ich denke, das wirklich Interessante an dieser Folge ist, dass es um Beziehungen geht. Es sind die Dialoge, die Wendungen, die Beziehung zwischen Daemon und Rhaenyra sowie zwischen Rhaenyra und Alicent. Geeta Patel

Und letztendlich habe die Folge genau daher auch ohne Schlacht funktioniert. Jetzt wissen alle Figuren, wo sie stehen; alle unbequemen Wahrheiten liegen auf dem Tisch. Und damit ist House of the Dragon bereit, 2026 mit voller Wucht loszuschlagen. Die große Schlacht dürfte dann gleich am Staffelanfang stehen.

