House of the Dragon rudert bei einer wichtigen Verbindung zu Game of Thrones jetzt doch wieder zurück

Daenerys Tragaryen (Emilia Clarke) besitzt in Game of Thrones die drei Drachen Drogon, Rhaegal und Viserion. Bild: HBO.

Achtung, Spoiler: Die folgenden Absätze enthalten potenzielle Spoiler zur dritten Folge von House of the Dragon Staffel 2, Die brennende Mühle . Habt ihr die Folge bislang nicht gesehen, solltet ihr hier nicht weiterlesen!

Vor einigen Tagen hatten wir euch berichtet, dass House of the Dragon in seiner dritten Folge eine eindeutige Referenz auf spätere Ereignisse aus der Mutterserie Game of Thrones platziert hat. Dazu gibt es nun neue Informationen von offizieller Seite.

House of the Dragon Die neueste Folge hat eine wichtige Verbindung zu Daenarys Targaryen enthüllt von Jesko Buchs

Kurzer Recap: Da Rhaenyras (Emma D'Arcy) jüngster Sohn Ende der ersten Staffel getötet wurde und auch sie selbst bereits beinahe einem heimtückischen Mordanschlag zum Opfer gefallen wäre, entschließt sich die Königin, Vorsorge für das Überleben ihres Hauses zu treffen.

Daher übergibt sie ihrer Cousine Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) eine Kiste mit Dracheneiern und schickt diese gemeinsam mit ihren jüngsten Söhnen nach Pentos. Fans glaubten, in der entsprechenden Szene die Eier erkannt zu haben, die Daenerys Targaryen 200 Jahre später zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommt.

Diesen Verdacht hatte auch Folgen-Regisseurin Greeta Patel in einem Interview geschürt.

1:04 House of the Dragon: Staffel 2 ist halb vorbei, ein neuer Trailer heizt jetzt die Stimmung an

Widerspruch vom Produzenten

Jetzt hat sich allerdings Showrunner Ryan Condal mit einer ganz anderen Botschaft zu Wort gemeldet. Gegenüber Entertainment Weekly sagte der Produzent, dass die gezeigten Eier nicht eindeutig diejenigen sind, die Daenerys später bekommt.

Ich denke, das Schöne an dieser Geschichte ist, dass es Raum für Interpretationen gibt. Ich betrachte [das Gelangen der Dracheneier zu Daenerys] gerne als eine mögliche Zukunft, nicht aber die vorherbestimmte. Ryan Condal

So klar wie Regisseurin Patel die Sache erscheinen ließ, ist die Geschichte um die Dracheneier also wohl doch nicht. Zudem würde das den Büchern von GoT-Autor George R. R. Martin fundamental widersprechen. Denn dieser hat eine eigene Version der Reise der Eier.

Was sagen die Bücher?

In Fire & Blood schreibt der Autor, Daenerys Eier würden lange vor dem Tanz der Drachen, noch während der Herrschaft von König Jaehaerys I., nach Essos gelangen. Eine Seefahrerin habe die Eier aus Drachenstein gestohlen und nach Braavos gebracht, wo sie diese an den Seelord von Braavos verkaufte.

Wohin die vier Dracheneier von Rhaenyra gehen, lässt Martin dagegen offen. Ihre Spur verliert sich auf dem Nachbarkontinent Essos im Dunkel der Geschichte.

