House of the Dragon: Fans haben in Staffel 2 einen ganz klaren Lieblingscharakter

Ser Simon Kraft (Simon R. Beale) ist in House of the Dragon Staffel 2 der unscheinbare Kastellan von Harrenhal. Fans schätzen ihn aktuell für sein loses Mundwerk. Bild: HBO.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel enthält potenzielle Spoiler zu House of the Dragon Staffel 2.

Das Schöne am Game-of-Thrones-Kosmos ist doch, dass jeder seinen eigenen Lieblings- oder zumindest Guilty-Pleasure-Charakter haben kann. Während die einen in der Hauptserie die unbarmherzige Königinmutter Cersei Lannister (Lena Headey) für ihre Grausamkeit hassten, gab es in damals durchaus auch Fans, die Frau auf dem Eisernen Thron für ihre Bereitschaft feierten, alles für ihre Familie zu tun.

Auch abseits der großen Helden und Schurken im Rampenlicht bietet George R. R. Martins Fantasywelt Westeros viele faszinierende und clevere Figuren, die die Herzen der Fans im Sturm erobern. Eine davon Ser Simon Kraft (Simon R. Beale).

Ser Simon wer?

Dem unscheinbaren älteren Adligen begegnen wir erstmals in der zweiten Staffel von House of the Dragon. In Abwesenheit seines Großneffen Larys (Matthew Needham) verwaltet Simon den Familiensitz Harrenhal, die größte und älteste Festung der Flusslande.

Als Daemon Targaryen (Matt Smith) mit seinem Drachen Caraxes auf Harrenhal einfällt, um die Festung im Namen von Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) zu übernehmen, beugt Ser Simon schnell und bereitwillig das Knie, da er erkennt, dass Widerstand zwecklos wäre und er auch für Gegenkönig Aegon nur wenig Zuneigung übrig hat.

Einfach klein beigeben will der ältere Ritter dem geltungssüchtigen Daemon gegenüber aber nicht. In mehreren Dialogen weigert sich Ser Simon, Daemon als König anzusprechen - obwohl dieser Rhaenyras Gemahl ist - und versetzt den Drachenreiter damit gehörig in Rage.

Sein loses Mundwerk und Daemons kindische Reaktion darauf sind für viele Fans gute Gründe, Ser Simon zu feiern. Auf Reddit erklärten ihn einige Fans bereits zu ihrer neuen Lieblingsfigur.

