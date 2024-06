House of the Dragon: Der Serien-Chef persönlich beantwortet die brennendste Frage zum Ende von Staffel 2, Folge 2

Wer hat das Duell zwischen den Zwillingsbrüdern Ser Erryk Caryll (Elliot Tittensor) und Ser Arryk Caryll (Luke Tittensor) gewonnen? Folge zwei bleibt hier bewusst wage. Bildquelle: HBO.

House of the Dragon geizt auch in seiner zweiten Staffel nicht mit blutigen Toden und unvorhergesehen Wendungen. Wurde in Folge 1 des Spin-offs zu Game of Thrones bereits königliches Blut vergossen, begegnen sich in Folge 2 zwei Brüder auf verschiedenen Seiten des Thronkriegs wieder.

Doch das Duell am Ende der Folge lässt bei vielen Fans eine entscheidende Frage offen. Wir haben die klärende Antwort von Showrunner Ryan Condal für euch.

Achtung Spoiler: In diesem Artikel geht es um einen wesentlichen Plottwist aus House of the Dragon Staffel 2, Folge 2. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr hier nicht weiterlesen!

Eine Kamikaze-Mission

Zu Beginn von Folge 2 ist Königsmund in Aufruhr. Der minderjährige Sohn von König Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) ist ermordet worden. Hinter dem Anschlag vermutet der König seine verhasste Halbschwester, die rechtmäßige Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy).

Der Kommandant der Königsgarde, Ser Criston Cole (Fabien Frankel) ersinnt daher einen mörderischen Racheplan: Ser Arryk Cargyll (Luke Tittensor) soll sich an Rhaenyras Hof in Dragonstone einschleichen und die Königin ermorden. Dazu soll er sich als Ser Erryk Cargyll (Elliot Tittensor) ausgeben - sein identischer Zwillingsbruder.

Die Täuschung geht tatsächlich ziemlich lange gut. Arryk kann bis in die Gemächer von Rhaenyra vordringen und hat bereits das Schwert erhoben, als sein Bruder hineinstürmt, um den Attentäter aufzuhalten.

Es entspinnt sich ein hervorragend inszeniertes Duell bis aufs Blut, das durch seine schnellen Schnitte und Einstellungswechsel die Zuschauer bewusst in die Irre führt. Am Ende ist ein Ritter tot - und für viele Zuschauer ist unklar, ob es der Attentäter oder der treue Leibwächter ist.

Die Gelegenheit, seinen Sieg auszukosten, hat der Überlebende allerdings nicht. Geplagt von dem Wissen, den eigenen Bruder getötet zu haben, stürzt sich der vermeintliche Ser Erryk in sein eigenes Schwert und stirbt vor den Augen der entsetzten Rhaenyra.

In der ersten Staffel besorgt Ser Erryk Cargyll Rhaenyra die Krone ihrer Vorfahren, indem er sie aus dem roten Bergfried in Königsmund stiehlt. Bildquelle: HBO.

Der Showrunner klärt auf

Die Verwirrung rund um das Duell ist natürlich auch bei Showrunner Ryan Condal angekommen. Im Rahmen eines Interviews mit Decider erklärte der Serien-Chef daher nun unmissverständlich, wer am Ende des Duells Bekanntschaft mit dem Sensenmann macht - auch wenn es letztendlich beide Ritter sind.

Der letzte Überlebende in dieser Szene ist Ser Erryk. Erryk ist derjenige, der am Ende in sein Schwert fällt. Arryk hingegen ist bei dem Duell umgekommen. Also ist der Eindringling tot und dann stürzt sich Erryk in sein Schwert.

Als eindeutigen Hinweise hätten die Macher sogar eine Dialogzeile im Skript der Folge platziert: Als Erryk ›Euer Gnaden‹ zur Königin sagt, weiß Rhaenyra, welcher der beiden Brüder er ist.

Umso tiefer ist daher verständlicherweise die Trauer Rhaenyras. Denn mit Ser Erryk hat die Thronerbin einen fähigen Beschützer verloren, der ihr stets treue Dienste geleistet hat. Schließlich war er es, der Rhaenyra nach dem Putsch in Staffel 1 ihre Krone aus Königsmund brachte.

Eure Meinung ist gefragt: Konntet ihr die beiden Brüder in der aktuellen Folge von House of the Dragon auseinanderhalten? Wie fandet ihr die zweite Folge von Staffel 2? Und was denkt ihr generell zur zweiten Staffel des GoT-Spinoffs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.