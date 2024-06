House of the Dragon: Eins der wichtigsten Häuser aus Game of Thrones ist zurück - aber kleiner

Halten in Staffel 2 gemeinsamen Kriegsrat: Jacaerys Velaryon (Harry Collett) und Cregan Stark (Tom Taylor). Bild: HBO.

Für Fans von Game of Thrones fühlt sich House of the Dragon wie Nachhausekommen. All die Orte, Namen und Häuser sind noch (beziehungsweise schon) da und vermitteln das gute Gefühl, sich in dieser Welt bereits auszukennen.

Ob Baratheon, Targaryen, oder Lannister - wir wissen, wo diese Häuser ihren Stammsitz haben und welche Worte sie zu ihrem Leitspruch erkoren haben. In House of the Dragon kehrt nun ein altehrwürdiges Haus zurück, auf das sich viele Fans wohl besonders gefreit haben. Denn in Game of Thrones waren sie die unangefochtenen Fan-Lieblinge. Die Rede ist natürlich vom Haus Stark.

Achtung Spoiler: Die folgenden Absätze enthalten einige milde Spoiler zur Handlung von Staffel 2 Folge 1, Ein Sohn für einen Sohn . Wenn ihr die Folge bisher nicht gesehen habt, lest ihr ab hier auf eigene Gefahr.

Der Winter naht

Die zweite Staffel von House of the Dragon beginnt nämlich im hohen Norden von Westeros, seit Alters her das Herrschaftsgebiet von Haus Stark. Dort befindet sich Jacaerys Velaryon (Harry Collett) auf einer diplomatischen Mission. Seine Mutter Rhaenyra (Emma D'Arcy) hat ihn am Ende von Staffel 1 ausgesandt, um Verbündete für ihren Thronanspruch zu sammeln.

Daher trifft er sich mit dem derzeitigen Herrn des Nordens, Lord Cregan Stark (Tom Taylor). Auch der Schauplatz dieses Treffens ist altbekannt. Die beiden besuchen gemeinsam die Mauer, die die Welt der Menschen vom Reich der Weißen Wanderer trennt.

Hoch oben auf ihren Zinnen erklärt der junge Lord Stark Rhaenyras Sohn, dass er nicht ohne Weiteres Truppen für den Krieg bereitstellen könne. Denn als Wächter des Nordens sei es seine Aufgabe, das Übel jenseits der Mauer abzuwehren.

Er werde allerdings 2000 alte, erfahrene Krieger entsenden, die für den Dienst im hohen Norden nicht mehr tauglich seien. Schließlich habe sein Vater Rhaenyra einst die Treue geschworen - und ein Stark hält immer Wort.

Ein kurzer Auftritt

Die vergleichsweise kurze Szene dürfte vorerst jedoch die einzige für Cregan-Darsteller Tom Taylor gewesen sein. Denn wie Showrunner Ryan Condal im Interview mit Entertainment Weekly verriet, musste der Auftritt von Jacaerys in Winterfell für die Serienadaption heruntergekürzt werden.

Wir wollten diese Szene auf jeden Fall immer haben. Seit den Dreharbeiten zu Staffel 1 hatte ich im Kopf, dass dies die Eröffnungssequenz von Staffel 2 sein würde. Aber so cool diese Sequenz auch ist, abgesehen davon, dass Cregan zustimmt, Soldaten in den Süden zu schicken, gibt es kein wirkliches Drama in dieser Szene. Er hat bereits Treue für Rhaenyra geschworen. Es ist also eher eine Sequenz, die uns zurück in die Welt bringt, an einen Ort, an dem wir Jace voraus sind - wir wissen, dass sein Bruder tot ist, er weiß es noch nicht. Als er dann davon erfährt, bricht er unverzüglich nach Dragonstone auf, um seiner Mutter beizustehen.

Ein Vorgeschmack auf das, was kommt

Die Szene diene laut Condal auch dazu, Jacaerys als fähigen politischen Akteur zu etablieren, da er im Vergleich zu Staffel 1 zukünftig eine größere Rolle in House of the Dragon spielen wird. Wirklich genug war sie aber auch Jacaerys Darsteller nicht.

Wie Schauspieler Tom Taylor kürzlich verriet, hätte er gerne mehr Szenen in der Haut von Cregan Stark gedreht:

Ich wollte auch unbedingt mehr machen. Ich steckte in dem Kostüm. Ich dachte: Ich will einfach weiter schauspielern. Aber, ja, es ist nur ein kleiner Vorgeschmack für den Moment.

Gute Nachrichten für Stark-Fans

Wenn House of the Dragon aber seiner Buchvorlage Fire & Blood folgt, dann sollten wir spätestens in der dritten Staffel mehr vom jungen Lord Stark zu sehen bekommen. Denn im Buch spielen die Starks als Unterstützer von Rhaenyra eine wichtige Rolle.

Die neuen Folgen von House of the Dragon erscheinen immer am frühen Montagmorgen bei den Streaminganbietern Sky und Wow. Episode 2 ist entsprechend ab dem 24. Juni verfügbar.

Eure Meinung ist gefragt: Habt ihr die erste Folge bereits gesehen? Was haltet ihr vom Auftritt der Starks in House of the Dragon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!