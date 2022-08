House of the Dragon: Staffel 2 kommt! HBO bestätigt schon jetzt die nächste Season

House of the Dragon ist bereits nach einer Folge schon ein riesiger Erfolg: Über 20 Millionen Personen haben die erste Episode gesehen. Sowohl die Fans als auch Kritiker loben das Prequel zu Game of Thrones. Trotz des großen Erfolgs überrascht es, dass schon jetzt die zweite Staffel bestätigt wird.

Auch wir durften bereits die ersten sechs Folgen sehen und waren begeistert:

Wir sind überaus stolz auf das, was das gesamte House of the Dragon-Team mit Staffel 1 bewerkstelligt hat , so Francesca Orsi, Senior Vice President der Drama-Serien von HBO. Wir könnten nicht gespannter sein, die epische Saga von Haus Targaryen in Staffel 2 zum Leben zu erwecken.

Warum das auch für andere Serien interessant sein könnte

Der riesige Erfolg von House of the Dragon kommt aber nicht nur der Serie selbst zugute. Auch die anderen geplanten Game of Thrones-Projekte können jetzt viel selbstbewusster auftreten.

Davon gibt es ja auch schon einige, beispielsweise wird an einer eigenen Serie über Jon Schnee gearbeitet, die nach den Geschehnissen der achten Staffel von Game of Thrones spielen soll. Dass diese nun auch umgesetzt werden und ein ähnlich hohes Budget erhalten, ist jetzt vermutlich deutlich wahrscheinlicher geworden.

Falls ihr in der ersten Folge von House of the Dragon nicht mit den vielen Targaryen-Namen hinterhergekommen seid, schaut euch doch unseren Stammbaum der Familie an, um nicht den Überblick zu verlieren:

Wann Staffel 2 erscheint, ist natürlich noch unklar. Noch müssen wir uns aber auch nicht um einen Folgen-Mangel sorgen, da bereits am 29. August die zweite von zehn Folgen auf Sky veröffentlicht wird.

Was haltet ihr bisher von House of the Dragon? Freut ihr euch, dass die Serie fortgesetzt wird oder seid ihr noch skeptisch? Schreibt es uns in die Kommentare!