House of the Dragon Star findet es »langsam lächerlich«, kein eigenes Schwert zu bekommen

Emma D'Arcy schmachtet einem Schwert für die Rolle als Rhaenyra hinterher, dem Star würde die Arbeit dadurch viel leichter fallen. Bildquelle: HBO

Rhaenyra Targaryen befindet sich in House of the Dragon im Krieg - ein Schwert sollte da also eigentlich ein ständiger Begleiter sein. Dem ist aber bisher nicht so, was dem Star der Hauptfigur ganz schön stinkt. Emma D’Arcy will die Klinge aber nicht, um sich zu verteidigen. Stattdessen soll der Knauf des Schwertes das Schauspielen erleichtern.

Im Podcast Happy Sad Confused spricht D’Arcy mit Josh Horowitz über die Rolle. Als die Frage aufkommt, was sich der Star für die dritte Staffel wünscht, kommt eine klare Antwort:

Ich habe ihnen gesagt, dass ich eine Waffe will. Es wird langsam lächerlich. Es macht mir nichts aus, wenn es nur ein kleiner Dolch ist oder ein kurzes Schwert. Das ist mir wirklich egal.

Wohin mit den Händen?

Auch wenn Rhaenyra sicherlich mit einer Waffe viel anfangen könnte - bereits in Staffel 2 hätte ihr das viel gebracht - will D’Arcy hauptsächlich irgendetwas in den Händen halten - das erleichtere das Schauspielern sehr.

Alle Männer in der Serie müssen sich keine Gedanken machen, wohin sie ihre Hände tun, weil sie konstant den Griff ihres Schwerts halten. Das klingt jetzt natürlich wie eine anzügliche Andeutung, damit kannst du machen, was du willst [an Josh Horowitz gerichtet], aber es ist wahr. Und wir anderen müssen uns ständig fragen, ›Wo sollen wir unsere verdammten Hände hintun?‹

Dass sich D’Arcy mit dem Wunsch für Staffel 3 durchsetzt, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Zum einen ist der Star selbst davon überzeugt: Ich will ein Schwert, und ich war da Ryan [Condal, dem Showrunner] gegenüber sehr klar, und ich glaube, es wird passieren.

Aber auch rein von der Story würde mindestens ein Dolch absolut Sinn ergeben. In den kommenden Zeilen folgen leichte Spoiler für das Ende der zweiten Staffel, ihr wurdet hiermit gewarnt:

Zum Ende der Season bahnt sich Rhaenyras Rückkehr nach Königsmund an, das aktuell noch von den Grünen regiert wird. Natürlich wird sie mit ihrem Drachen Syrax auch ohne Schwert in der Hand eine mächtige Waffe parat haben, aber auf gegnerischem Gebiet kann zumindest ein Dolch nützlich sein. Vielleicht wird sie ja früher oder später auch wieder den valyrischen Dolch ihres Vaters in die Hände bekommen.

In den Büchern wird eine Waffe von Rhaenyra nicht erwähnt, sie wäre aber nicht die erste Targaryen mit einem Schwert: Visenya, die Schwester des Erobererkönigs Aegon I. hat mit dem valyrischen Schwert Dunkle Schwester hervorragend umgehen können. In House of the Dragon führt Daemon, der Onkel und Ehegatte von Rhaenyra aktuell das legendäre Schwert.