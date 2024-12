Game of Thrones: 2025 startet die nächste große Serie, die lässt allerdings noch lange auf sich warten

A Knight of the Seven Kingdoms beschert 2025 dem Universum von Game of Thrones ein bisschen mehr Humor. Bildquelle: HBO

Mit A Knight of the Seven Kingdoms verfilmt HBO die Heckenritter-Romane von George R.R. Martin, die sich ebenfalls im Universum von Das Lied von Eis und Feuer abspielen. Schon 2025 streifen Dunk and Egg durch Westeros - doch wann genau erscheint die neue Game-of-Thrones-Serie?

Darauf gibt es aktuell noch keine konkrete Antwort, dafür hat HBO zumindest schon einmal den Release-Zeitraum großzügig eingegrenzt: Im vierten Quartal beziehungsweise Ende 2025 soll A Knight of the Seven Kingdoms erscheinen - wie aus einem neuen Bericht von Variety hervorgeht.

Das dürfte Fans ein wenig ernüchtern, immerhin war ursprünglich von einem Release im Sommer des kommenden Jahres die Rede. Staffel 1 der neuen TV-Serie umfasst insgesamt sechs Episoden, während für A Knight of the Seven Kingdoms drei Seasons geplant sind.

Was ihr zur Heckenritter-Serie wissen solltet

Die Geschichte von The Hedge Knight beziehungsweise den Heckenritter-Romanen spielt sich circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones ab. Die Handlung fällt im direkten Vergleich etwas leichtfüßiger und humorvoller aus, während wir Ser Duncan (Peter Claffey) und seinen Knappen Ei (Dexter Sol Ansell) auf ihren Abenteuern in Westeros begleiten.

Übrigens hat George R.R. Martin die Heckenritter-Romane wie schon Das Lied von Eis und Feuer nie beendet. Im Mai 2024 sprach der heute 76-jährige Autor noch davon, die Reihe zu vervollständigen, sobald er The Winds of Winter fertig geschrieben hat. Doch mittlerweile zweifelt Martin selbst daran, dass er den vorletzten Teil der Vorlage zu Game of Thrones jemals fertig bekommt.

Es ist also nicht auszuschließen, dass A Knight of the Seven Kingdoms wie schon Game of Thrones zuvor die direkte Vorlage überholt. Zu Feuer und Blut - worauf die TV-Serie House of the Dragon basiert - ist derweil ebenfalls ein weiterer Teil offen.

Apropos House of the Dragon: Mit dem ersten Spin-off zu Game of Thrones geht es 2026 weiter, sobald Staffel 3 aufschlägt. Die Geschichte von Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) und Alicent Hightower (Olivia Cooke) soll auf insgesamt vier Staffeln kommen.

An neuen TV-Serien im Universum von Game of Thrones dürfte es in absehbarer Zeit nicht mangeln. Zu HBOs ambitionierten Plänen sind immer wieder mal neue Infos und Details aufgeschlagen - mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Außerdem arbeitet HBO ebenfalls an einer neuen Harry-Potter-Serie, die Ende 2026 bis irgendwann 2027 erscheinen soll. Fantasy-Fans dürften in den kommenden Jahren bei dem US-Sender definitiv auf ihre Kosten kommen.