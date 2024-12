Selbst George R. R. Martin ist unsicher, ob er das finale Game-of-Thrones-Buch jemals fertigstellt

Das Ende der Serie Game of Thrones ist mittlerweile fünf Jahre her. Das ist fast 1/3 der Zeit, die George R. R. Martin schon am finalen Roman schreibt. Bildquelle: HBO

Im fernen Jahr 2011 landete das fünfte Buch der Reihe Das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin in den Bücherregalen. Seitdem sind acht Staffeln Game of Thrones, zwei Staffeln House of the Dragon und jede Menge traurige Tage des Wartens ins Land gezogen. Vom sechsten Serienteil The Winds of Winter fehlt nach wie vor jede Spur.

Und selbst Serienschöpfer George R.R. Martin zweifelt mittlerweile daran, ob das überhaupt noch was wird.

13 Jahre später…

George R. R. Martin kann selbst nicht fassen, dass schon 13 Jahre ins Land gezogen sind, seit sein letztes Buch herauskam (via The Hollywood Reporter).

Leider bin ich 13 Jahre zu spät dran. [...] Jedes Mal, wenn ich das sage, denke ich: »Wie kann ich nur 13 Jahre zu spät dran sein?« Ich weiß es nicht, es passiert einfach von Tag zu Tag.

Statt sich zu ärgern, nimmt Martin seine Verspätung jedoch gelassen und scherzt über die Reaktionen von Fans. Trotzdem kann selbst der 76-Jährige nicht genau sagen, ob er das Buch jemals beenden wird.

Aber das [Buch] ist immer noch eine Priorität. Viele Leute schreiben bereits Nachrufe für mich. [Sie sagen] »Oh, er wird nie fertig werden.« Vielleicht haben sie Recht. Aber ich weiß es nicht. Ich lebe im Moment! Ich scheine ziemlich vital zu sein!

Ans Aufgeben denkt der Autor demnach nicht und auch der Ruhestand scheint noch weit entfernt. Gedulden müssen sich die Fans zwar trotzdem noch, einen kleinen Trost gibt es aber: 2025 kommt schon eine neue Serie aus dem Game-of-Thrones-Universum.

Das nächste Game-of-Thrones-Projekt

2025 startet das neue Spin-Off A Knight of the Seven Kingdoms, das 100 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones spielt. Die Serie handelt von Heckenritter Ser Duncan (Peter Claffey) und dessen Knappen Egg (Dexter Sol Ansell). Der ist jedoch eigentlich Prinz Aegon Targaryen V.

Neben Claffey und Ansell besteht der Cast unter anderem aus:

Finn Bennett (True Detective: Night Country) als Aerion Targaryen

Bertie Carvel (The Crown) als Baelor Targaryen

Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things) als Tanselle

Daniel Ings (The Gentlemen) als Ser Lyonel Baratheon

Sam Spruell (Fargo) als Maekar Targaryen

Ursprünglich war die Show für den Sommer geplant, erscheint nun jedoch im Winter 2025 auf dem amerikanischen Sender HBO. Hierzulande erscheint A Knight of the Seven Kingdoms dann wie gewohnt auf dem deutschen Streaming-Anbieter WOW.

Wusstet ihr übrigens, dass Jon Snow (Kit Harington) eigentlich seine eigene Serie bekommen sollte? Das Projekt scheiterte, weil man schlicht und einfach keine gute Idee für eine richtige Story fand.

Im November 2024 rollte das Thema aber ausgerechnet der HBO-Chef Casey Bloys wieder auf und machte Fans neue Hoffnung. Falls ihr mehr zu dem Thema lesen möchtet, verlinken wir euch oben einen passenden Artikel dazu.