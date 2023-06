Studio Ghibli: Letztes Werk von Filmlegende Miyazaki hat eine ungewöhnliche Release-Taktik

Ein letztes Meisterwerk vor dem Ruhestand? Das zu beurteilen, wird vor dem Erscheinen des Films nicht einfach.

Mein Nachbar Totoro , Prinzessin Mononoke , Chihiros Reise ins Zauberland - viele von uns dürften mit den legendären Filmen von Studio Ghibli aufgewachsen sein. Was die obigen Streifen verbindet: Sie stammen allesamt aus der kreativen Hand von Hayao Miyazaki.

Der Anime-Meister bereitet sich nun aber auf seinen wohlverdienten Ruhestand vor - nicht zum ersten Mal, doch diesmal wahrscheinlich endgültig. Mit einem letzten Werk verabschiedet er sich von den Fans: How Do You Live? Doch wenn es nach Miyazaki geht, wird alles diesmal etwas anders.

Kein Marketing vor Release

Trailer zu neuen Kinofilmen sind eine ideale Gelegenheit, sich ein Bild davon zu machen, ob der Streifen den persönlichen Geschmack trifft. Bei How Do You Live? dürfte diese Meinungsbildung vor Kinostart aber schwierig werden, denn laut Hayao Miyazaki wird der Film in keiner Weise vorher beworben.

In einem Gespräch mit dem japanischen Magazin Bungei Shunju, das vom US-amerikanischen Hollywood Reporter übersetzt wurde, soll sich Miyazaki sehr klar ausgedrückt haben, als es um die Promotion für How Do You Live? ging:

Keine Trailer oder TV-Werbespots, nichts davon, auch keine Zeitungsanzeigen. [...] Tief im Inneren denke ich, dass es das ist, was sich Kinogänger unterschwellig wünschen.

Studio Ghibli ist mit Filmen wie Prinzessin Mononoke zu Weltruhm gelangt.

Worum geht es in How Do You Live ?

Der Film ist ein wahres Miyazaki-Werk, denn er hat Regie geführt, als Produzent fungiert sowie das Drehbuch verfasst. Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman von Genzaburou Yoshino aus dem Jahre 1937. Darin geht es um den fünfzehnjährigen Jungen Copper, der sich viele philosophische Fragen zur Welt und wie wir als Menschen darin leben stellt.

Wann startet der Film? How Do You Live? startet am 14. Juli 2023 in den japanischen Kinos. Ob der Film auch in den deutschen Kinos startet oder erst nachträglich als VoD geschaut werden kann, ist noch nicht bekannt.