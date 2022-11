Star Wars: Ein Grogu-Kurzfilm von Studio Ghibli ist plötzlich auf Disney Plus gelandet

Beinahe aus dem Nichts ist ein Star Wars-Kurzfilm bei Disney Plus erschienen, in dem Grogu seine vier Minuten im Rampenlicht spendiert bekommt: Der kleine, aber feine Anime Zen - Grogu und die Rußmännchen stammt dabei sogar von Studio Ghibli höchstpersönlich.

Erwartet jedoch nicht zu viel! Der minimalistische Kurzfilm ist vor allem eins: kurz. Das minimalistische Projekt lässt dabei auf zukünftige Kollaborationen zwischen Lucasfilm und Ghibli hoffen Zen wirkt beinahe wie ein Vorgeschmack auf etwas Größeres, das noch kommen könnte.

Wie die Zukunft von Star Wars auf Disney Plus ganz konkret aussieht, erfahrt ihr wiederum in unserer großen Übersicht: Wir haben für euch alle offiziell angekündigten TV-Serien aus dem Krieg der Sterne-Universum gesammelt, die auf Projekte wie Andor, Tales of the Jedi oder Obi-Wan Kenobi folgen.

170 10 Star Wars Alle neuen TV-Serien für Disney Plus

Grogus ganz persönlicher (Kurz)film

Am 12. November 2022 ist ohne große Vorwarnung und beinahe aus dem Nichts Grogu und die Rußmännchen auf Disney Plus veröffentlicht worden. Bei dem minimalistischen Projekt handelt es sich um einen kurzen Anime, der von dem legendären Studio Ghibli stammt, welches unter anderem für Filme wie Mein Nachbar Totoro, Prinzessin Mononoke, Kikis kleiner Lieferservice oder Chihiros Reise ins Zauberland bekannt ist.

Um was geht’s in dem Star Wars-Kurzfilm? Eine richtige Handlung erzählt Grogu und die Rußmännchen eigentlich nicht. In den handgezeichneten vier Minuten sehen wir, wie Baby Yoda Bekanntschaft mit den titelgebenden Ghibli-Maskottchen macht und die kleinen Wesen miteinander herumtollen.

Bei der Bezeichnung des Kurzfilms Zen ist das aber eigentlich kaum überraschend, erinnert dieser doch an das Zenimation -Format von Disney: Dabei handelt es sich um recht kompakte und fast schon minimalistische Meditations-Filmchen mit überschaubarer Handlung und entspannender Musik.

Der ein oder andere Fan hätte sich vielleicht bei der zuvor angeteasten Zusammenarbeit von Studio Ghibli und Lucasfilm etwas mehr erhofft. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es sich hierbei lediglich um einen Vorgeschmack auf etwas Größeres handelt. So wurde zum Beispiel schon darum gemunkelt, dass Ghibli bei der kommenden zweiten Staffel Star Wars: Visions ein Händchen im Spiel hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So geht Grogus Geschichte weiter

Nach den ersten beiden Seasons The Mandalorian und dem Spin-off The Book of Boba Fett geht es 2023 mit der Geschichte von Din Djarin (Pedro Pascal) und Grogu weiter. Angeblich ist es am 22. Februar soweit - eine offizielle Bestätigung des exakten Starttermins stehlt allerdings noch aus.

Dafür gibt es bereits einen ausführlichen Trailer zu Staffel 3 von The Mandalorian. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

1:50 The Mandalorian: Der erste Trailer zu Staffel 3 ist da und zeigt viele Mandalorianer

Was haltet ihr von dem Studio Ghibli-Kurzfilm um Grogu und die Rußmännchen? Was für eine Art von Zusammenarbeit würdet ihr euch von Ghibli und Lucasfilm für die Zukunft wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!