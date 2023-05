Zelda trifft Studio Ghibli: Action-Adventure wird gerade zum absoluten Kickstarter-Hype

Koa and the Five Pirates of Mara soll noch 2023 via Steam für den PC erscheinen.

Häufig offenbaren sich bereits auf Kickstarter kommende Hits. Eventuell wird Koa and the Five Pirates of Mara alsbald schon dazugehören. Denn auf der Finanzierungsplattform segelt das Action-Adventure bereits dank steifer Brise gen Erfolg.

25 Tage vor Ende der Funding-Periode wurde das ursprüngliche Ziel bereits um annähernd 600 Prozent übertroffen, statt 30.000 sind fast 180.000 Euro zusammengekommen.

1:41 Schaut euch hier einen ersten Trailer zum Spiel an

Abseits des auf den ersten Blick rund wirkenden Jump&Run-Gameplays ist es aber vor allem die Optik, die für Aufsehen bei Genre-Fans sorgt. Denn der Grafikstil erinnert an eine Mischung aus The Legend of Zelda: The Wind Waker und Anime-Filmen aus dem Hause Studio Ghibli.

Was ist Koa and the Five Pirates of Mara genau?

Die Story bleibt Genre-typisch rudimentär: Das Mädchen Koa und ihr bester Freund Napopo erkunden eine Inselwelt und holen von Piraten gestohlene Besitztümer ihrer Freunde zurück.

Die Entwickler nennen folgende Gameplay-Aspekte als inhaltlichen Kern des Titels:

Zwei zentrale Welten sowie ein Archipel mit acht verschiedenen Inseln. Von freundlichen Stränden, über eine einstige Marinebasis oder mysteriösen Tempeln bis zu Vulkanen - an verschiedensten Orten stellt ihr euch den fünf berühmten Piraten der Marasee.

Eure eigene Stadt namens Qälis . Diese entwickelt sich im Laufe der Geschichte dank eurer Taten weiter.

. Diese entwickelt sich im Laufe der Geschichte dank eurer Taten weiter. Ihr erkundet die Welt an Bord eures eigenen Schiffes, ähnlich wie in Zelda: The Wind Waker.

Stadt, Boot, Kleidung, Rucksack, etc. von Mara können per Skins angepasst werden.

Der Schwierigkeitsgrad steigt von Welt zu Welt, also in typischer Manier der Urväter des Genres.

Schwierigkeitsgrad: Hier versprechen die Entwickler, eine große Bandbreite an Geschmäckern ansprechen zu wollen. Vom Neuling über den Gelegenheitsspieler bis hin zum Speedrunner soll der Titel jedem entgegenkommen.

Die verschiedenen Welten sollen durch optische Vielfalt glänzen.

Die Welt: Der neue Titel spielt übrigens in derselben Welt wie das 2020 erschiene Summer in Mara. Das ist ein klassisch-entspanntes Crafting-Abenteuer, bei dem sich der Spieler um eine eigene Insel kümmert und mit einem Boot das Meer erkundet. Doch auch wenn sich beide Titel das Universum teilen, betonen die Entwickler, dass eine Kenntnis dieses Titels nicht notwendig sei, um den Quasi-Nachfolger zu genießen.

Umfangreiche Kickstarter-Seite

Die Kickstarter-Seite hält noch weitere detaillierte Informationen zu den einzelnen Orten, Charakteren und der Welt als Ganzes bereit. Die Entwickler gewähren dort einen umfangreichen Einblick - vorrangig in die kreativ-künstlerische Vision des Titels.

Habt ihr Lust, noch weitere Spiele abseits des Mainstreams zu entdecken? Hier stellen wir euch spannende Kandidaten genauer vor:

Auf der Steam-Produktseite wird das Jahr 2023 als Releasezeitraum angegeben und die Kickstarterseite verrät: voraussichtliche Lieferung: September 2023 . Warten wir ab, wie die Entwicklung nun im Endspurt mit den zusätzlichen Geldmitteln vorangeht.

Koa and the Five Pirates of Mara soll für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und den PC via Steam erscheinen.

Was meint ihr? Gefallen euch Ansatz und Grafikstil des Titels? Was erwartet ihr euch von Koa and the Five Pirates of Mara? Und wenn ihr genau eine klassische Jump&Run-Serie wiederbeleben könntet, welche wäre das? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!