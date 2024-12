Nur noch heute: Gerade könnt ihr haufenweise grandiose Steam-Brettspiele für wenig Geld einsacken

Ob alternative 1920er oder Mars-Besiedlung, bei den digitalen Brettspielen gibt's riesige Vielfalt.

Dass man Brettspiele auch wunderbar digital spielen kann, haben viele Fans spätestens in der Covid-Zeit erfahren. Kein Wunder also, dass sich Strategie-Spiele, die auf beliebten Vorlagen basieren, zunehmender Beliebtheit erfreuen! Bei Humble gibt’s gerade ein ganzes Paket für wenig Geld.

Alle elf enthaltenen Spiele-Keys sind bei Steam einlösbar, die meisten Titel haben über 90 Prozent positive Nutzer-Reviews. Wir stellen euch den Inhalt mal vor. Wenn ihr das Bundle kaufen wollt, müsst ihr euch allerdings beeilen, das Angebot gilt nur noch am 10. Dezember 2024.

Das steckt im Brettspiel-Bundle

Das Komplettpaket enthält Keys für neun Spiele und zwei DLCs (deren Grundspiel auch enthalten ist, wäre ja sonst ein bisschen witzlos). Es sind viele verschiedene Settings dabei, von Sci-Fi bis zum Cozy Game.

Dune: Imperium : Digitale Version des gleichnamigen Brettspiels, mit Aufbau und Intrigen. Allein oder im Online-PvP spielbar.

: Digitale Version des gleichnamigen Brettspiels, mit Aufbau und Intrigen. Allein oder im Online-PvP spielbar. Terraforming Mars (plus zwei DLCs) : In Kooperation mit dem Macher des Brettspiels entstanden. Ihr besiedelt den roten Planeten, während eure Konkurrenz euch Steine in den Weg wirft. Oder Asteroiden.

: In Kooperation mit dem Macher des Brettspiels entstanden. Ihr besiedelt den roten Planeten, während eure Konkurrenz euch Steine in den Weg wirft. Oder Asteroiden. Scythe : 4X-Globalstrategie mit alternativer Zeitlinie, in der Mechs im Ersten Weltkrieg gekämpft haben. Nun streiten die Großmächte Europas in den 1920ern um Macht und Einfluss.

: 4X-Globalstrategie mit alternativer Zeitlinie, in der Mechs im Ersten Weltkrieg gekämpft haben. Nun streiten die Großmächte Europas in den 1920ern um Macht und Einfluss. Root : Sieht mit den Tierfiguren niedlich aus, ist aber auch ein recht komplexes Kriegs-Strategiespiel. PvP mit geteiltem Bildschirm ist möglich.

: Sieht mit den Tierfiguren niedlich aus, ist aber auch ein recht komplexes Kriegs-Strategiespiel. PvP mit geteiltem Bildschirm ist möglich. Everdell: Städtebau im malerischen Wald. Ihr sammelt Ressourcen, baut eure Siedlung aus und durchlauft die vier Jahreszeiten im Wandel.

0:30 Everdell: Das ebenso strategisch gereifte wie charmante Brettspiel gibt es auch auf Steam

Autoplay

Munchkin Digital : Umsetzung des satirischen Kartenspiels, das sämtliche Fantasy-Klischees gnadenlos auf die Schippe nimmt.

: Umsetzung des satirischen Kartenspiels, das sämtliche Fantasy-Klischees gnadenlos auf die Schippe nimmt. Wingspan : Wunderhübsches und eher entspanntes Spiel, in dem ihr Vogelreservate aufbaut. Allein oder mit bis zu vier Mitspielern.

: Wunderhübsches und eher entspanntes Spiel, in dem ihr Vogelreservate aufbaut. Allein oder mit bis zu vier Mitspielern. Sagrada : Aus Würfeln formt ihr bunte Fenster und erfüllt dabei die Wünsche eurer Kundschaft. Klingt erstmal langweilig, ist aber angenehm anspruchsvoll!

: Aus Würfeln formt ihr bunte Fenster und erfüllt dabei die Wünsche eurer Kundschaft. Klingt erstmal langweilig, ist aber angenehm anspruchsvoll! Quilt and Cats of Calico: Cozy Game, in dem ihr einen Quilt aus Stofffetzen zusammenstellt. Auf dem liegen dann natürlich Katzen!

Diese Spiele kosten euch insgesamt 17,15 Euro, was einen Rabatt von etwa 140 Euro im Vergleich zum Vollpreis ergibt. Ihr könnt aber auch mehr zahlen, wenn ihr mehr spenden wollt – Humble leitet schließlich einen Teil der Einnahmen immer an wohltätige Organisationen weiter. In diesem Fall geht Geld an den World Wildlife Fund (WWF), der sich für den Erhalt natürlicher Lebensräume einsetzt.

Falls ihr das Bundle knapp verpasst habt oder für euch nicht genug passende Spiele dabei sind, um den Preis zu rechtfertigen: Bei Steam sind gerade viele der Titel auch einzeln reduziert, und das teilweise noch mehrere Wochen lang. Zwar bekommt ihr nicht ganz so viel Rabatt wie aktuell bei Humble, aber nachschauen lohnt trotzdem!