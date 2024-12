Key-Panne bei Humble: Wer Indiana Jones für Steam geschenkt bekommen hat, wird jetzt doch enttäuscht

Indiana Jones und die verschenkten Keys auf Humble Bundle.

Es steht Weihnachten vor der Tür und das bedeutet vielerorts im Internet haufenweise Goodies. Die Seite Humble Bundle ist zum Beispiel bekannt dafür, attraktive Spiele-Pakete für einen schmalen Taler zusammenzuschnüren. Doch vor ein paar Tagen wurde dort ein Angebot gemacht, das selbst für ihre Verhältnisse sehr großzügig wirkte.

Die Spiele-Händler hatte vor einigen Tagen das nigelnagelneue Indiana Jones und der Große Kreis kostenlos für Steam im Sortiment – ein Versehen, wie sich herausstellte.

3:00 Indiana Jones und der Große Kreis: Im Launch-Trailer ermittelt Indy sogar im Vatikan

Humble Bundle zieht Spiele-Keys zurück

Am 10. Dezember war das neue Indy-Abenteuer, das eigentlich für 70 Euro über die Ladentheke geht, kostenlos bei Humble Bundle gelistet. Hat man zu diesem Zeitpunkt zugeschlagen, bekam man einen Key für Steam, der zunächst für einige auch funktionierte, wie man beispielsweise auf Reddit lesen konnte.

Ich habe es geschafft, das Spiel zu claimen, aber wenn ich versuche, den Key anzuzeigen, hängt es sich auf. Hoffentlich hat es bei mir geklappt, falls das ein Fehler ist. EDIT: Aktuell (fast Mitternacht in Argentinien) kann ich bestätigen, dass ich den Key bekommen habe, und das Spiel problemlos aktiviert wurde. Mal sehen, ob sie sie am Ende doch wieder entfernen. u/NinjaEngineer auf Reddtit

Die Freude währte allerdings nicht lang, denn Humble Bundle hat die herausgegebenen Keys mittlerweile wieder zurückgezogen. Das bedeutet, dass das Spiel auch, wenn ihr es bereits aktiviert und sogar gespielt habt, aus eurer Bibliothek entfernt wurde. Die Community nimmt es mit Humor:

Aber Indys neuestes Abenteuer ist nicht nur von euren Accounts verschwunden, sondern auch in Gänze aus dem Shop von Humble Bundle. Aktuell könnt ihr es nicht mal zum Vollpreis auf der Seite kaufen. Stattdessen werdet ihr mit den Worten »Indiana Jones and the Great Circle steht nicht mehr zum Kauf zur Verfügung« empfangen.

Die Steam-Keys, die Humble Bundle vertreibt, sind lediglich Lizenzen zum Spielen der Titel im Rahmen der Vereinbarung mit Valves Plattform.

Das bedeutet auch, dass diese Lizenzen einfach wieder entzogen werden können, wenn ein solcher Fehler passiert und ihr Zugriff auf ein Spiel bekommen habt, den ihr eigentlich nicht haben dürftet. Mehr zu dieser Thematik könnt ihr im oben verlinkten Artikel lesen.