Indiana Jones und der Große Kreis: Allein die Zwischensequenzen sind schon so lang wie zwei Filme

Indiana Jones und der Große Kreis will die Fans der Filme in die Haut des berühmten Abenteuer-Archäologen schlüpfen lassen. Das soll nicht nur mittels Egoperspektive gelingen, auch zahlreiche Zwischensequenzen sollen zur Abenteuer-Stimmung beitragen. Wie lange der von Troy Baker dargestellte Indy auf unseren Bildschirmen zu sehen ist, verraten die Entwickler jetzt in einem Interview.

Der sehr große Kreis

Dass sich Machine Games mit ihrem neuen Spiel viel vorgenommen haben, war schon länger bekannt. Die Entwickler haben uns etwa schon verraten, dass Indiana Jones und der Große Kreis ihr bisher umfangreichstes Spiel wird und sogar ein Wolfenstein 2: The New Colossus übertrumpft. In dem Shooter verbrachten Spielerinnen und Spieler laut How Long to Beat teils über 30 Stunden.

8:43 Indiana Jones und der Große Kreis - Vorschau-Video: Wir haben's endlich gespielt!

Gegenüber dem YouTube-Kanal MinnMax erklärt Creative Director Axel Torvenius jetzt, dass wir im Verlauf der Story ungefähr 3 Stunden und 45 Minuten lang Zwischensequenzen sehen werden. Das entspricht beinahe der Länge von Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und Tempel des Todes zusammen!

Verkörpert wird der Professor mit Hut und Peitsche in den Zwischensequenzen vom Schauspieler Troy Baker, den ihr schon in anderen Spielen sehen und hören konntet: Er verkörpert unter anderem Joel in The Last of Us, Booker in Bioshock Infinite und Sam Drake in Uncharted.

Was wir beim Anspielen von Indiana Jones und der Große Kreis bisher von Troy Bakers Auftritten als Indy sehen konnten, hat uns gut gefallen: Nicht nur schaffen es Machine Games und Baker, einen äußerst überzeugenden Dr. Jones auf die Bühne zu zaubern, die Zwischensequenzen fügen sich auch gut in die interaktiven Abschnitte des Spiels ein.

Mehr darüber, was uns an Indiana Jones und der Große Kreis gefallen hat und wo wir noch skeptisch sind, lest ihr in unserer oben verlinkten Preview.