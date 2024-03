10 statt 289 Euro: Im Abo bei Humble gibt es gerade richtig große Spiele-Kracher extrem günstig

Das Warhammer-Strategiespiel Realms of Ruin ist nur vier Monate nach Release Teil des Humble Bundle.

Bei Humble Bundle gibt es immer wieder tolle Angebote, bei denen ihr Spiele deutlich günstiger bekommt als bei Steam direkt. Besonders lohnenswert ist das aktuelle Angebot von Humble Monthly, denn für 10 Euro bekommt ihr hier diesmal nicht nur Spiele im Wert von knapp 300 Euro, sondern auch einige hervorragende Titel.

Diese Spiele bekommt ihr im März für zehn Euro

Die Highlights: Nioh 2 & Warhammer: Realms of Ruin

Nioh 2 - The Complete Edition

15:09 Nioh 2 ist super - Aber die PC-Version braucht einen Patch! - Aber die PC-Version braucht einen Patch!

Nioh 2 ist ein Soulslike-Action-Rollenspiel, das in einem düsteren, mythischen Japan der Sengoku-Zeit angesiedelt ist. Ihr schlüpft in die Rolle eines Halbdämons, der sich durch harte, fordernde Level voller gefährlicher Yokai-Dämonen kämpft.

Das Spiel überzeugt mit einem komplexen Kampfsystem, das auf Geschicklichkeit und strategischer Waffenwahl basiert. Anders als in Dark Souls und Elden Ring erkundet ihr hier allerdings keine großen Spielwelten, sondern erfüllt Missionen in halb offenen Levels.

Bei Humble bekommt ihr in diesem Angebot die Complete Edition, in der alle drei DLC-Erweiterungen enthalten sind.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

10:27 Schön, laut und krass: Realms of Ruin ist Warhammer-Strategie, wie sie sein muss

Im Echtzeit-Strategiespiel Warhammer: Age of Sigmar - Realms of Ruin führt ihr vier Fraktionen in epischen Schlachten an. Neben der Story-Kampagne könnt ihr euch zudem in Eins-gegen-Eins und Zwei-gegen-Zwei-Multiplayer-Matches messen oder euch in der Ewigen Eroberung durch die prozedural generierten Wildländern schlagen.

Ihr bekommt ihr die Ultimate Edition, die nicht nur alle DLC enthält, sondern auch Skins für die Anführer der vier Fraktionen.

Weitere Spiele im Humble Monthly März 2024

Saints Row: Der Neustart der chaotischen Open-World-Reihe lässt euch vom Kleinganoven zum mächtigen Gangsterboss werden. Falls euch das Spiel gefällt, bekommt ihr euch noch einen Gutschein, um den Season Pass mit allen DLCs für fünf Euro dazuzukaufen.

12:42 Saints Row - Test-Video zum Open-World-Reboot - Test-Video zum Open-World-Reboot

Citizen Sleeper: Das gefeierte Cyberpunk-Rollenspiel lässt euch auf einer riesigen Raumstation aufwachen, auf der ihr überleben und viele Geheimnisse aufdecken müsst.

Black Skylands: Eine Mischung aus Open-World-Sandbox und Top-Down-Shooter, in der ihr ein eigenes Luftschiff baut und mit diesem das Himmelsreich auf der Suche nach Upgrades und Materialien durchkämmt.

Soulstice: Das Action-Adventure im Stil von Devil May Cry und Castlevania möchte euch mit rasanten Kämpfen und einer Fantasygeschichte fesseln.

Afterimage: Ein Metroidvania mit riesiger Welt und hübscher, handgezeichneter Grafik.

Destroyer - The U-Boat Hunter: In dieser Militärsimulation ist der Name Programm, denn als Kapitän eines Zerstörers verteidigt ihr im Zweiten Weltkrieg alliierte Konvois gegen Angriffe von deutschen U-Booten.

So bekommt ihr das Spielepaket bei Humble für zehn Euro

Damit ihr das Angebot in Anspruch nehmen könnt, müsst ihr ein Abo bei Humble Monthly abschließen. Keine Sorge: Alle Spielen werden als Steam Keys zur Verfügung gestellt und bleiben euch auch erhalten, wenn ihr die Mitgliedschaft direkt wieder kündigt.