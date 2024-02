20 statt 200 Euro: Beim neuen Humble-Deal könnt ihr 70 Spiele wahnsinnig günstig abstauben

Das aktuelle Capcom-Angebot im Humble Store schickt euch auf die Bretter.

18,37 Euro - das ist der genaue Betrag, mit dem ihr euch derzeit im Humble Store ein richtig dickes Spielepaket sichern könnt. Insgesamt 70 Titel stecken in dem Bundle, das euch Capcom geschnürt hat.

Der Spielehersteller feiert dieses Jahr nämlich sein 40. Jubiläum und möchte euch daran teilhaben lassen. Außerdem unterstützt ihr mit dem Kauf des Humble-Bundles wie gehabt wohltätige Organisationen, in diesem Fall das Children's Miracle Network.

Die Highlights des Capcom-Bundles im Humble Store

Bitte verzeiht uns, wenn wir euch nicht alle 70 Spiele aufzählen, die im Capcom-Bundle stecken. Habt Erbarmen mit unseren Fingerkuppen!

Aber: Wir haben unsere Augen über die Liste schweifen lassen und einige Highlights herausgepickt, die euch womöglich bei eurer Kaufentscheidung helfen könnten. Passt mal auf, wie wäre es zum Beispiel hiermit:

Street Fighter 5 - Champion Edition

1:17 Street Fighter 5 - Launch-Trailer zum Fighting Spiel

Street Fighter 5 ist eine prima Gelegenheit, eure im Alltag angestaute Wut rauszulassen. Immerhin können sich Ryu, Nash, Chun-Li und Co. im Nachgang nicht bei eurem Chef, Tutor oder Klassenlehrer über die blutende Nase beschweren.

Ihr wisst, was euch in diesem Prügelspiel erwartet: Zünftiges Händeklatschen, mal als Faust, mal mit der flachen Seite, aber garantiert immer schmerzhaft. Wenn ihr die Kombos perfekt beherrscht, fühlt ihr euch allmächtig. Andernfalls hilft natürlich auch der altbewährte Ich hämmere einfach auf irgendwelche Tasten -Trick.

Street Fighter - 30th Anniversary Collection

Wenn euch Street Fighter 5 noch zu neu und nicht retro genug ist, beinhaltet das Capcom-Bundle im Humble Store auch die 30th Anniversary Collection. Darin stecken gleich 12 Serienteile, darunter natürlich auch das legendäre Street Fighter 2. Wenn ihr euch schon immer dafür interessiert habt, wie sich die Kampfspiel-Reihe im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat, könnte diese Kollektion ideal für euch sein.

Mega Man

Wenn ihr nicht so gerne Schellen verteilt, sondern lieber mit Laserknarren rumballert, geht ihr beim Capcom-Bundle ebenfalls nicht leer aus. Denn mit Mega Man: The Power Battle und Mega Man 2: The Power Fighters erhaltet ihr zwei alte Spiele rund um den blauen Roboterhelden - und das Tollste: Ihr könnt die Titel auch im Koop zocken.

Ghouls 'n Ghosts / Ghosts n' Goblins

Steht ihr auf schwere Spiele, aber selbst Dark Souls ist euch zu leicht? Vorhang auf für die Arcade-Klassiker Ghouls n' Ghosts und Ghosts n' Goblins! Und unsere Warnung ist ernst gemeint: Diese Nostalgie-Perlen sind verflucht schwer, stellenweise kann man schon von unfair sprechen. Dennoch haben die beiden Spiele bis heute eine treue Fan-Gemeinde. Warum? Das könnt ihr jetzt selbst herausfinden!

Aber keine Sorge: Selbst, wenn bislang noch nichts für euch dabei war, kann das Stöbern auf der Angebotsseite im Humble Store ja nicht schaden. Enthalten sind auch noch eine ganze Vielzahl an NES-/Arcade-Klassikern für Kinder der 80er-Jahre.

Weitere Spiele, die im prallgefüllten Bundle enthalten sind: Capcom Arcade Stadium, Ultra Street Fighter 4, Bionic Commando, Darkstalkers: The Night Warriors, Mega Twins, Last Duel und Black Tiger. Ihr merkt schon: Aktuelle Titel sind das nicht, vielmehr richtet sich das Angebot vor allem an Fans längst vergangener Tage, als die Spielewelt noch eine völlig andere war.