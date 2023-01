Hund wird ganz kurz zum Elden-Ring-Streamer und das Internet ist verliebt

Ein Hund, der den Charakter seines Frauchens rettet und das ausgerechnet im bockschweren Elden Ring: Wenn dieser Moment nicht zufällig auf Kamera festgehalten worden wäre, würde wohl niemand die kuriose Geschichte glauben. Aber Internet sei Dank haben wir den Beweis!

Wie geht das überhaupt? Nein, die Fellnase benutzt nicht die Pfoten, um auf Tasten zu drücken. Die bekannte Streamerin MissMikkaa spielt Elden Ring nicht mit Controller, sondern mit einer Tanzmatte. Und auf der stapft ihr Hund Yoshi herum, während sein Frauchen gerade nicht im Zimmer ist. Mit überraschendem Ergebnis:

Hund entkommt dem Drachenfeuer

Da sich Elden Ring nicht richtig pausieren lässt, läuft das Spiel weiter, während MissMikkaa eine kurze Pause einlegt. Ihre Kamera nimmt aber die Tanzmatte weiter auf und ihr Monitor wird ebenfalls übertragen, während Yoshi versehentlich die Steuerung übernimmt. Der Shiba Inu schnüffelt offenbar nach Snacks und hat keine Ahnung, dass er gerade einem feuerspeienden Drachen gegenüber steht.

Mit seinen Pfoten lenkt er den Spielcharakter direkt auf den Feuerspucker zu - geht aber hinter einem Felsen in Deckung, der genug Schutz bietet, um nicht geröstet zu werden. Vermutlich aus dem gleichen Stein wie Jon Snows Deckung aus Staffel 8.

Im Twitch-Chat feuern Fans den heroischen Vierbeiner an und auch in den Twitter-Kommentaren bekommt er viel Liebe. Ein richtiger Good Boy eben. Er schwingt sogar einmal das Schwert in Richtung Drache. Wenn seine Besitzerin nicht zurückgekommen wäre, hätte Yoshi ihn ganz bestimmt tapfer erschlagen! Falls der Vierbeiner nun eine eigene Spielekarriere anstrebt, haben wir hier ein paar Tipps für ihn. Es gibt nämlich spezielle Hunde-Games:

Meine Katzen sabotieren mich beim Spielen meistens, statt für mich gegen Drachen zu kämpfen. Am liebsten wollen sie nämlich während rasanter Multiplayer-Matches oder im härtesten Bosskampf Aufmerksamkeit und legen sich dafür auf die Tastatur. Wie ist das bei euren tierischen Kameraden? Schreibt uns gern niedliche Erlebnisse in die Kommentare!