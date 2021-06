Hunt Showdown: Top-Shooter zeigt erstmals die neue Map DeSalle

Lange mussten Fans warten, bald ist es nun so weit: Die dritte Map für den erfolgreichen Koop-PvP-Shooter Hunt: Showdown steht in den Startlöchern. Erstmals sehen wir die neue Karte in Aktion. Wir fassen hier alles Wissenswerte für euch zusammen.

Die neue Map heißt DeSalle und erscheint »bald« auf den Testservern, bevor sie in den Livebetrieb übergeht. Ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt. Aber ihr könnt euch im neuen Trailer schon mal einstimmen:

Keine Experimente

Wir sehen, dass Hunt sich vor allem treu bleibt. Entwickler Crytek spart sich Experimente mit dem Setting oder den Spielmodi, auch das neue Level DeSalle spielt erwartungsgemäß im späten 19. Jahrhundert. Die Monsterjagd findet, wie auf den beiden anderen Maps, im Sumpf von Louisiana statt.

Dennoch stoßen wir in DeSalle auf massig neue Sehenswürdigkeiten, etwa eine Aussichtsplattform, die aus einem Schiffsrumpf gebaut wurde. Auch ein Steinbruch und ein großes Holzfällerlager sind als Örtlichkeiten zu sehen. Gekämpft wird wie bei den beiden bestehenden Karten über alle Distanzen.

Hunt: Showdown hat seit dem Full Release im Sommer 2019 vornehmlich neue DLC-Jäger, Waffen-Skins und einen neuen Bossgegner hinzugefügt, aber auch am Gameplay viel neu ausbalanciert und verbessert. Die neue Map ist jetzt der erste richtig große neue Inhalt für den Multiplayer-Shooter.

Für Ex-GameStar-Redakteur und Jetzt-Youtuber Fabian Siegismund ist Hunt: Showdown einer der besten Shooter am Markt, wie er euch im Video oben erklärt. Auch in unserem Test erreicht Hunt: Showdown eine Spitzenwertung.

Spielt ihr Hunt aktiv oder trifft der Shooter keinen Nerv bei euch? Was haltet ihr von der neuen Map DeSalle? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!