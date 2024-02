»Dann flippe ich aus« - Hunt: Showdown kündigt neue Season an, Fans aus dem Häuschen

Was will uns der Zug im neuen Hunt-Trailer sagen? So wild wie jetzt wurde selten in der Community spekuliert.

Der neue Teaser zu Hunt: Showdown zeigt in seinen 50 Sekunden nur wenig Konkretes, befeuert aber gehörig die Gerüchteküche: Desolation’s Wake wird die neue Season offenbar heißen und im Mittelpunkt steht ein Zug. Aber seht doch erstmal selbst:

»Ich flippe aus«

Die Eisenbahn im Video hat jede Menge Munition und Ausrüstung geladen und befördert einen neuen Hunter ins Spiel, der dann auf Sherriff Hardin trifft.

In der Hunt-Community überschlagen sich derweil die Gerüchte und Theorien, was das alles denn nun zu bedeuten habe. Hier ein paar Zitate aus dem Kommentarbereich:

Falls der Zug ein neuer Weg zum Extrahieren ist oder sich der Zug über die Map bewegen kann, dann flippe ich komplett aus. clementparayre2088, YouTube

Ich bin sicher, der Zug ist unser Weg auf eine neue Map, das wird der Wahnsinn. nocteler3539, YouTube

Munition und Waffenkisten in einem Zug? Neuer Spielmodus? Delta, X/Twitter

Ist das jetzt endlich das Engine-Update, auf das wir alle gewartet haben? Cheese Questioner, X/Twitter

Hunt plant Großes für 2024

Letztlich bleibt all das aber Spekulation und es bleibt unklar, was Crytek mit dem Video genau andeutet. Fest steht aber: Für 2024 ist eine neue Hunt-Map in Arbeit, die so aufwändig ist, wie »ein Dutzend Maps für ein anderes Spiel«.

Außerdem kündigten die Entwickler in der Hunt-Roadmap für 2024 an, ein Engine-Update auf CryEngine-Version 5.11 durchzuführen. Die neue Karte soll dann die Stärken dieser neuen Engine demonstrieren – beide Neuerungen gehen also Hunt in H... äh, Hand in Hand.

Neue Waffe bestätigt

Eine ganz handfeste Sache ist für Desolation’s Wake aber bereits enthüllt: Eine der neuen Waffen! Hier ist sie:

Die Mako 1895 Carbine wird das neueste Gewehr im Arsenal des Dark-Fantasy-Shooters und stellt den ersten Unterhebelrepetierer für großkalibrige Munition (also »Long Ammo«) dar.

Crytek bestätigt, dass Levering (also das Aushebeln der Waffe für schnelle Schussfolgen) unterstützt wird.

Ein Release-Termin für die Waffe oder das nächste Update fehlt bislang. Das letzte Event namens Tide of Desolation endete am 14. Februar.