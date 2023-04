Dieser nahtlose Übergang vom Raumschiff-Flug zu Ego-Shooter sieht verdammt stylisch aus

Als ich gerade durch meinen Twitter-Feed scrolle, stolpere ich über folgende Szene:

Eine Spielfigur mit Jetpack und Weltraum-Montur rauscht in der Third-Person-Perspektive auf einen Hangar zu. Die Kamera zoomt rein, wechselt plötzlich in die Ego-Sicht, es wird eine dicke Sci-Fi-Knarre gezogen. Roboter-Wachen eilen heran und werden sofort fachgerecht zerlegt. Boom!

Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Entwickler hinter dem Projekt schreibt dazu: »Warum kann man nahtlos vom Raumschiff zum Jetpack übergehen und auf einer Raumstation landen? Weil es cool ist!«

Und ich schließe mich an: Das Ganze dauert zwar nur acht Sekunden, aber ich schaue den Clip wieder und wieder und denke nur: Darüber muss ich sofort mehr wissen! Und euch natülich berichten, ist klar.

Philipp Elsner Phil kam 2013 zu GameStar und verstärkte das Team bereits als Content Manager, Autor, Community Manager und leitet heute die Nachrichtenredaktion. Wenn er nicht gerade Online-Shooter wie CoD Warzone, Hunt Showdown oder Rainbow Six Siege spielt, kundschaftet er gerade neue Craftbeer-Kreationen aus!

Was für ein Spiel ist das eigentlich?

Die Szene stammt aus einer frühen Version des Spiels Hyperspace, wobei der Name noch ein Platzhalter ist. Folgendes wissen wir bisher:

Koop: Ein Team von bis zu vier Spielern erkundet den Weltraum und kämpft gemeinsam gegen die KI, es handelt sich also um ein reines PvE-Spiel.

Ein Team von bis zu vier Spielern erkundet den Weltraum und kämpft gemeinsam gegen die KI, es handelt sich also um ein reines PvE-Spiel. Crew: Gemeinsam bemannt und organisiert man ein Schiff. Raumkämpfe, Geschütze bemannen und die Energieversorgung managen, ist alles Teil des Jobs.

Gemeinsam bemannt und organisiert man ein Schiff. Raumkämpfe, Geschütze bemannen und die Energieversorgung managen, ist alles Teil des Jobs. Erkundung: Eure Mannschaft kann entdeckte Wracks, Stationen, etc. entern, sich dort frei bewegen und Rätsel, Crafting-Bauteile aber auch Feinde vorfinden.

Eure Mannschaft kann entdeckte Wracks, Stationen, etc. entern, sich dort frei bewegen und Rätsel, Crafting-Bauteile aber auch Feinde vorfinden. Story: Indem man koordiniert als Team vorgeht und fremde Orte erfolgreich abschließt, treibt man den Fortschritt der Geschichte voran, die im Mittelpunkt steht.

Hier schon mal einige Bilder aus dem Spiel:

Hyperspace - Screenshots ansehen

Welcher Entwickler steckt dahinter?

Hyperspace entsteht bei Keepsake Games, einem fünfköpfigen Studio in Stockholm. An der Spitze steht Daniel Kaplan, ein Gründungsmitglied des Minecraft-Entwicklers Mojang und Gründer des Publishers Coffee Stain (Valheim, Satisfactory, Goat Simulator).

Kaplan schart um sich ein Team mit Erfahrungen aus bekannten Projekten, darunter Mirror’s Edge, A Way Out und It Takes Two. Aber: Hyperspace befindet sich aktuell noch in einer frühen Phase, selbst der Name ist noch nicht final, eine Steam-Shopseite soll bald entstehen.

Was haltet ihr von den Szenen und dem Koop-Konzept dieses Sci-Fi-Spiels? Werdet ihr euch den Titel auf die Beobachten-Liste setzen? Schreibt uns gern eure Meinung zu diesem Twitter-Fund in die Kommentare!