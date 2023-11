Mit Hyperspeed spielen und dabei Gutes tun: So seid ihr bei den Bisalina Speedruns dabei

Titel rasch für einen guten Zweck durchspielen, darum geht es bei den Bisalina Speedruns.

Bald ist es wieder so weit. Dann heißt es wieder für Persönlichkeiten der deutschen Gaming-Szene zu zeigen, wie schnell sie durch legendäre Titel der letzten Jahrzehnte speedrunnen können - und das ganze für einen guten Zweck: Die Bisalina Speedruns gehen in die fünfte Runde.

Wann läuft der Charity-Stream? Am Sonnabend, 2. Dezember von 14 bis 22 Uhr deutscher Zeit.

Wo kann ich das Event live verfolgen? Den Charity-Stream könnt ihr live auf Twitch auf insgesamt 15 Kanälen verfolgen, darunter natürlich dem von Bisalina selbst und dem Kanal von Andreas Sperling.

Für einen guten Zweck gemeinsam spielen

Wofür wird gesammelt? Die gesammelten Gelder kommen der DKMS (Deutschen Knochenmarkspenderdatei) zugute. Diese leisten als gemeinnützige Organisation einen Beitrag zur Bekämpfung von Blutkrebs durch Erweiterung der Datenbank, in der geeignete Spender für Stammzellen gefunden werden können.

Abseits der monetären Erträge erwartet sich die DKMS von dem Speedrun-Livestream-Charity-Event auch Aufmerksamkeit und so neue potenzielle Stammzellspender. Mehr Informationen zur DKMS findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wer ist Bisalina? Wer mehr über die namensgebende Organisatorin erfahren und sie erleben möchte, kann gerne mal in das folgende Video reinschauen, das auf dem GameStar-Stand während der Gamescom entstanden ist.

Aber in kurz: Bisalina ist Streamerin und Speedrunnerin, sie heißt mit richtigem Namen Lucina Hum. Unterstützt wird sie bei dem Event von der Agentur 84komma5s aka Aron Niemeier.

Bei dem Event sind folgende Persönlichkeiten der Szene dabei:

YouTuber und Streamer Huebi

Gregor Kartsios und Sia Shouri von Rocket Beans TV

Für Webedia (GamePro, GameStar, Mein-MMO) geht Andreas Sperling an den Start

Niklas Hennings als Creator-Partnerships Lead von Saturn

Die beiden Speedrunner Dwhatever und Benji64

Derweil bringen die Teilnehmer auch jeweils ihr Können in verschiedenen Spielen mit. Mit diesem füllen sie den illustren Programmplan, der von Resident Evil mit Gregor von den Rocket Beans über Super Mario 64 mit Huebi bis hin zu interessanten Talkrunden reicht. Für Details folgt der komplette Ablauf:

