Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung - Das Prequel zu Zelda: Tears of the Kingdom erscheint noch 2025

Chronik der Versiegelung wird ein neues Hyrule Warriors und spielt weit in der Vergangenheit.

Wie schon Zelda: Breath of the Wild erhält jetzt auch der Nachfolger Tears of the Kingdom ein Spin-Off, das die Vorgeschichte des hochgelobten Rollenspiels nacherzählt. Es handelt sich wieder um einen Teil der Hyrule-Warriors-Reihe und ist damit eher ein actionreiches Hack n' Slay als ein klassisches Rollenspiel.

Spielerisch erinnert es also viel mehr an Spiele wie Dynasty Warriors, in dem ihr mit verschiedenen Charakteren gegen haufenweise Feinde antretet. Die Spiele inszenieren epische Schlachten mit jeder Menge Spektakel und besitzen demnach eine ganz andere Tonalität wie die Hauptspiele der Zelda-Reihe.

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung erscheint im Winter 2025 exklusiv für die Switch 2.

1:48 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - Nächster Teil angekündigt, es geht in die Vergangenheit

Darum geht es in Chronik der Versiegelung

Das Spiel ist wie erwähnt ein Prequel zu Tears of the Kingdom und ist in demselben Universum angesiedelt. Es ist auch grafisch nah an dem Look von Breath of the Wild beziehungsweise eben Tears of the Kingdom gehalten.

Die Geschichte dreht sich um den sogenannten Krieg der Versieglung, der in der antiken Ära von Hyrule geführt wurde und bekanntlich mit der Versiegelung Ganondorfs durch König Rauru endete.

Wen genau ihr spielt, bleibt euch überlassen. Ihr schlüpft in die Rolle verschiedener Helden, die sich Ganondorfs Heerscharen in den Weg stellen. Bislang sind lediglich Zelda, Rauru und Mineru als spielbare Charaktere bestätigt.

Von Link fehlt in dem ersten Trailer bislang jede Spur. Kein Wunder, schließlich ist er im Gegensatz zu Prinzessin Zelda nie durch die Zeit gereist und nahm an dem Versiegelungskrieg nie teil. Eventuell erlaubt sich Koei Tecmo aber noch künstlerische Freiheiten und integriert den spitzohrigen Helden dennoch.

Das Spiel wurde am 2. April auf der Nintendo Direct enthüllt. Die Show drehte sich vorrangig um allerlei Enthüllungen rund um die Switch 2, die noch dieses Jahr im Juni erscheinen soll. Es wurden also noch haufenweise weitere News rund um Nintendo und ihre neue Konsole unter die Leute gebracht. Im Linkkasten oben könnt ihr ein paar der neuen Meldungen direkt finden.