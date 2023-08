Baldur's Gate 3: Ein falsches Wort und ihr müsst als Käse weiterspielen

Dieses Stück Käse sieht nicht nur lecker aus, es ist auch einer unserer Begleiter.

Passt gut auf, mit wem ihr euch in Baldur's Gate 3 anlegt. Hier bekommt ihr es gelegentlich immerhin mit Wesen oder Mächten zu tun, die euch ohne große Mühe von der Karte putzen könnten. Oder vielleicht sogar verputzen ... nachdem sie euch in ein bewegliches Stück Käse verwandelt haben.

Wir meinen das hier gerade todernst. Ihr könnt in Baldur's Gate 3 eine ganze Zeit lang auch als Käse durch die Gegend ziehen. Denn nur weil man euch in einen verwandelt, heißt das noch lange nicht, dass ihr nicht trotzdem Heldentaten vollbringen könnt! Zumindest kleine und sehr ungefährliche Heldentaten.

Achtung milder Spoiler! Falls ihr euch überraschen lassen wollt, wie euer Held oder eure Heldin gelb und rund wird, lest am besten nicht weiter. Haltet stattdessen selbst die Augen offen und passt auf, mit wem ihr euch anlegt! Für die Story hat das alles keine Relevanz.

Hier könnt ihr den Käse in Aktion sehen:

2:20 Baldur's Gate 3: Wir legen uns mit der falschen Person und spielen danach als Käse weiter

So werdet ihr zu einem Käselaib

Um eine glorreiche Zeit als käsiger Abenteurer zu verbringen, müsst ihr schon einiges erreicht haben. Ihr müsst immerhin in den dritten Akt gelangen und bevor das geschieht, stehen euch dutzende Stunden Spielzeit und ebenso viele Feinde noch bevor.

Irgendwann erreicht ihr allerdings den dritten Akt und damit auch Rivington, einen kleinen Vorort direkt vor den Toren der Metropole Baldur's Tor. Hier findet derzeit ein Jahrmarkt statt, der vor allem von übernatürlichen Wesenheiten geführt wird. Neben schminkenden Mumien, putzenden Rotkappen und tanzenden Untoten wartet hier auch ein waschechter Dschinn auf euch, der euch erst rüde beleidigt und dann erwartet, dass ihr mit seinem Schicksalsrad euer Leben zum Besseren wendet.

Das müsst ihr tun:

Redet mit dem Dschinn und dreht am Glücksrad - ihr werdet verlieren.

Besteht ihr beim Drehen allerdings eine Wahrnehmungsprobe, könnt ihr erkennen, dass der Dschinn betrügt.

Wenn ihr ihn darauf ansprecht, wird der Dschinn wütend und droht, euch in etwas widerlichers zu verwandeln.

Schreit ihr daraufhin zurück, verwandelt euch der Dschinn in einen Laib Käse.

Als Käse könnt ihr dann gefolgt von eurer Party umherrollen und sogar springen und eine Stinke-Attacke einsetzen, die Feinde (und Freunde) zum Erbrechen bringen kann. Allerdings dauert der Spaß auch nur 20 Züge und damit etwa zwei Minuten. Und als Käse habt ihr auch nur einen Lebenspunkt - sollte der verschwinden, seid ihr sofort wieder ihr selbst.

Wir raten übrigens dazu, wenn ihr schon ein Käse seid, einem Begleiter auch noch Salami-Schwerter in die Hand zu drücken. Dann noch ein guter Rotwein dazu und ihr habt ein italienisches Abendessen.

Was ist mit euch? Seid ihr dem Dschinn bereits begegnet und ist eure Begegnung ähnlich käsig zu Ende gegangen? Oder seid ihr gegen derartige Methoden, um das Spiel zu cheesen (hehe)? Findet ihr derartige kleine Gags lustig oder trifft es nicht euren Humor? Kennt ihr noch mehr lustige Begegnungen in Baldur's Gate 3? Schreibt es in die Kommentare!