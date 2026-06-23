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Stronghold 4 könnt ihr heute schon spielen, obwohl es noch keinen Release-Termin hat

Ihr könnt den Release von Stronghold 4 gar nicht mehr erwarten? Ab heute dürft ihr zumindest eine erste kleine Runde darin drehen.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
23.06.2026 | 11:28 Uhr

Ab heute könnt ihr eure erste eigene Burg in Stronghold 4 bauen. Ab heute könnt ihr eure erste eigene Burg in Stronghold 4 bauen.

Die Enthüllung von Stronghold 4 war eine der freudigsten Überraschungen der letzten Wochen. Insbesondere natürlich für Fans von Mittelalter und Burgenbau. Das Echtzeitstrategiespiel soll die Reihe endlich einmal richtig erfolgreich fortsetzen und besinnt sich dafür auf seine Wurzeln.

Das Spiel orientiert sich sehr stark am allerersten Stronghold und erzählt sogar die Vorgeschichte zu der Story des Erstlings. Ob Firefly damit endlich wieder einen richtig großen Hit landet, muss sich noch zeigen. Aber ihr könnt zumindest ab heute euch ein erstes eigenes Bild machen und für euch herausfinden, ob die Chance auf Erfolg besteht!

Denn am 23. Juni erscheint eine öffentliche Demo zu Stronghold 4.

  • Wo gibt es die Demo? Bei Steam
  • Um wie viel Uhr erscheint die Demo? Um 17 Uhr

Video starten 1:28 Stronghold 4 angekündigt: Noch dieses Jahr geht das Burgenbau-und-Abriss-Epos in den Early Access

Das erwartet euch in der Demo

Was die exakten Inhalte der Demo sein werden, hat Firefly noch nicht angekündigt. Vor dem Reveal des Spiels gab es bereits eine geschlossene Demo, die wir für unsere große Preview auch spielen konnten. Allerdings soll sich die öffentliche Demo von unserer unterscheiden.

In unserer Demo gab es erst ein kurzes Tutorial, um die Grundzüge zu lernen. Das können wir uns auch für die öffentliche Steam-Demo vorstellen. Danach konnten wir eine Mission spielen, in deren Verlauf ganz klassisch immer wieder Feinde anrückten, die mit zunehmender Härte unsere Burg zu erobern gedachten.

Mit irgendeiner Mission ist auch in der öffentlichen Demo zu rechnen! Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr den Burgenbau ausführlich austesten könnt, um zu entscheiden, ob sich Stronghold 4 womöglich für euch lohnt.

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Wann erscheint das richtige Spiel?

Dass es bereits eine spielbare Demo zu Stronghold 4 gibt, zeigt, dass die Entwicklung schon recht weit vorangeschritten ist. Wir wissen auch, dass Stronghold 4 auf jeden Fall noch dieses Jahr erscheinen soll. Nur wann genau, ist noch unbekannt.

Wir vermuten mal, dass es im Sommer nichts mehr wird, und der Herbst ist eigentlich schon extrem vollgestopft mit Releases. Gerade der September ist extrem überfrachtet, da viele Studios dem Release von GTA 6 im November ausweichen.

Demnach müsste Stronghold entweder im Oktober oder im Dezember erscheinen, wenn es nicht in Konkurrenz zu GTA 6 treten will. Wir würden aber auch eine Verschiebung ins nächste Jahr nicht ausschließen.

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