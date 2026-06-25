Die Macher von Stronghold 4 veröffentlichen versehentlich Umfrage-Ergebnisse zur Demo - und es gibt Überraschungen

Die hohen Leute von Firefly wollten wissen, wie dem Pöbel ihre Demo gefällt.

Seit dem 23. Juni könnt ihr auf Steam eine Demo zu Stronghold 4 ausprobieren. In der Version des Spiels gibt es zwei spielbare Missionen, eine wirtschaftliche und eine militärische. Vor allem gibt die Demo aber schon einen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet. Gerade bei Stronghold ist das wichtig, denn die Reihe hat nicht nur Hits hervorgebracht.

In der Demo wartet jedoch im Hauptmenü auch eine Feedback-Option auf euch. Damit werdet ihr zu einem Fragebogen weitergeleitet, auf den die Entwickler zugreifen können. Anscheinend ist dabei aber irgendwas schiefgelaufen. Wie ein User festgestellt hat, waren die Ergebnisse der Umfrage eine Zeit lang für alle einsehbar:

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Den Leuten gefällt die Demo

In der Umfrage wird natürlich auch abgefragt, wie den Leuten die Vorabversion gefallen hat. Wir bekommen hier also ein erstes Stimmungsbild davon, ob die Community mit dem neuen Spiel zufrieden ist oder nicht. Gemessen an den Ergebnissen der Umfrage zum Zeitpunkt des Postings wird hier klar: Der größte Teil der Umfrageteilnehmer findet die Demo gelungen!

Sie konnte auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet werden, wobei 1 furchtbar hieß und 10 exzellent. Die meisten Leute gaben 7 oder 8 Punkte, insgesamt fanden also ca. 50 Prozent die Demo sehr gut. Doch es gab auch noch Stimmen für 9 und 10, was herausragend ist. Insgesamt gaben etwa 83 Prozent der Teilnehmer eine positive Bewertung – also mehr als 5 Punkte.

Auch bei der Frage zu den einzelnen Gameplay-Features schlägt sich Stronghold 4 solide. Der Großteil bewertet fast alle Elemente als gut, einige sogar als hervorragend. Lediglich bei der Lesbarkeit der Benutzeroberfläche gibt es ein wenig Haue.

8:33 Wir haben Stronghold 4 schon gespielt – und sind vorsichtig optimistisch, dass es die Serie zur alten Größe bringt.

Autoplay

Das ist alles in allem ein gutes Zeichen dafür, dass Stronghold zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein komplett neues Spiel abliefern könnte, mit dem der größte Teil der Community zufrieden ist. Wobei Stronghold 4 sich natürlich auch fast schon wie ein Remake des ersten Teils anfühlt – wirklich gewagt wird hier also wenig.

Und trotzdem gibt es in den sozialen Medien auch recht viel und berechtigte Kritik an der Demo. Dazu gehören Beschwerden wie:

Animationen fallen den Leuten immer wieder negativ auf. Es passiert etwa oft, dass Katapulte schräg über die Karte sliden, und es wirkt oft seltsam, dass die Dinger auch schneller rollen als manche Menschen rennen.

Bogenschützen fixieren sich zu stark auf einzelne Ziele. Dadurch feuert ein ganzer Trupp seinen Pfeilhagel auf eine Person, was letztlich die Geschosse verschwendet.

Die KI agiert ziemlich kopflos und greift etwa immer wieder dieselben Ecken der Burg an oder lässt sich sehr leicht von ihrem Hauptziel weglocken.

Gebäude werden oft als zu klein beschrieben. Selbst eine Weizenfarm ist regelrecht beengt. Insgesamt gibt es Kritik am Look and Feel von Stronghold 4.

Insgesamt gibt es in der Demo noch viele Bugs. Bei uns konnten etwa Speerträger durch ein geschlossenes Tor laufen, um Gegner außerhalb anzugreifen.

Bei all den genannten Kritikpunkten ist es dann doch recht überraschend, wie viele Leute in der Umfrage eine sehr gute Bewertung abgaben. Falls ihr das übrigens anders seht, nehmt gerne an unserer Umfrage teil:

Weitere Überraschungen

Die Umfrage bestand insgesamt aus deutlich mehr Fragen, als in dem Posting zu sehen sind. Der User hat also nicht alle Ergebnisse eingefangen. Einige davon sind aber auch eher uninteressant, wie etwa das Alter der Teilnehmer oder für welche anderen Spiele sie so gespielt haben.

Aber es gibt noch mehr aus den geleakten Ergebnissen zu erfahren, das spannend und auch überraschend erscheint! Beispielsweise sind Stronghold-Fans offenbar so gut wie gar nicht am kompetitiven Multiplayer interessiert. Dabei war der Multiplayer schon immer ein Teil von Stronghold und in Crusader sogar das Hauptaugenmerk. Laut Umfrage haben die Fans aber mehr Spaß an Koop als an Schlachten gegen andere Leute.

Ebenfalls interessant ist die Frage nach weiteren Nachfolgern. Hier schimmert schon durch, worüber Firefly bezüglich der Zukunft der Reihe so nachdenkt. Geht es nach den Fans, folgen auf Stronghold 4:

Stronghold 5

Stronghold Crusader 2

Stronghold Legends 2

Vor allem, dass Stronghold Legends 2 so weit oben landet, ist eine große Überraschung. Der Fantasy-Ableger der Reihe wurde recht gemischt aufgenommen, auch wenn es einige Fans gibt, die große Stücke darauf halten.

Firefly hat in der Umfrage übrigens auch nach anderen IPs gefragt, an denen ihre Fans interessiert sind. Darunter Herr der Ringe, Game of Thrones oder Star Wars. Womöglich denkt das Studio also auch über ein Lizenzprodukt nach. In jedem Fall muss jetzt erstmal Stronghold 4 erscheinen, das noch 2026 in den Early Access geht.