Seit Wochen wird die Fortnite-Community von einem ungewöhnlichen Thema in helle Aufruhr versetzt: Ein Meteorit droht vom Himmel zu fallen und die Map (oder wenigstens einzelne Gebiete) des Multiplayer-Shooters zu zerstören.

Und pünktlich zur Ankündigung der vierten Season von Fortnite: Battle Royale fallen nun tatsächlich die ersten Geschosse vom Himmel. Bei den Himmelsobjekten handelt es sich also um eine Promo-Aktion für die kommende Saison.

Einige Spieler haben bereits Videos online gestellt, in denen sie Meteoriteneinschläge festgehalten haben. Ein Riesenkomet, der die Tilted Towers zerstört, ist darauf zwar noch nicht zu sehen, aber offenbar stehen wir erst am Anfang eines größeren Fortnite-Events.

Zumindest Bäume können also definitiv von den Meteoriten zerstört werden. Die Einschläge richten offensichtlichen Schaden an, der wohl mit der Explosion einer Handgranate vergleichbar ist. Bleibt abzuwarten, ob ein Meteor irgendwann sogar ganze Häuser oder Städte vernichtet.

Bald startet Season 4 von Fortnite

Welche Auswirkungen oder Veränderungen diese Naturgewalten mit sich bringen werden, lässt sich noch nicht sagen. Allerdings steht ein perfekter Moment vor der Tür, um die Map oder die Match-Regeln von Fortnite: Battle Royale zu überarbeiten.

Am Montag, den 30. April endet nämlich die dritte Season von Epics Shooter und am Tag darauf, also am 1. Mai dürfte sogleich die vierte beginnen.

Den Start der Season 4 haben die Entwickler nun auch offiziell via Twitter angekündigt und dabei schon einen ersten Einblick auf das Motto der kommenden Wochen geliefert: Offenbar bekommen wir es in Season 4 mit Superhelden zu tun und auch die Meteore erhalten künftig eine wichtige Rolle. Denn in dem von Epic getwitterten Bild sehen wir einen maskierten Helden im Schweif eines glühenden Meteoriten.