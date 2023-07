Im besten Indiana Jones versteckt sich ein gewieftes Easter Egg aus Star Wars

Der (wohl) beste Indiana Jones-Film startete 1981 in den Kinos und trägt nicht einmal Indiana Jones im Titel. Bildquelle: D.B.

Falls ihr mit Indiana Jones und Das Rad des Schicksals nicht glücklich werdet, schwelgt mit uns in wohligen Erinnerungen an den ersten und besten Teil der Reihe - zumindest, wenn wir nach dem Wertungsdurchschnitt auf Metacritic und RottenTomatoes gehen.

Eine Diskussion um den besten Indiana Jones-Film wollen wir an dieser Stelle auch gar nicht erst lostreten. Immerhin haben Tempel des Todes und Der letzte Kreuzzug definitiv auch ihre ganz großen Stärken. (Bei Das Königreich des Kristallschädels und Das Rad des Schicksals belassen wir es mal mit einem Fleißbienchen.)

Wenn Indiana Jones auf Star Wars trifft

Doch zurück zum Thema: Wie ihr sicherlich wisst, ist Steven Spielberg nicht alleine für den Jäger des verlorenen Schatzes verantwortlich. Bei der Indiana Jones-Reihe war auch stets Star Wars-Schöpfer George Lucas mit von der Partie und deswegen ist es alles andere als verwunderlich, dass sich darin mehrere Anspielungen an den Sternenkrieg finden lassen.

So zum Beispiel den Nachtclub Obi-Wan in Der Tempel des Todes oder Indys ganz mieses Gefühl in Das Königreich des Kristallschädels. Das bekannteste und vielleicht auch beste findet ihr aber im allerersten Film, wenn ihr bei Minute 66 und 13 Sekunden pausiert.

Wenn ihr dann etwas genauer hinseht, könnt ihr im Hintergrund ein Piktogramm erkennen, das die beiden Droiden R2-D2 und C-3PO darstellt. Habt ihr ein Disney Plus-Abo, könnt ihr euch davon ganz einfach selbst überzeugen. Immerhin sind sämtliche Indiana Jones-Filme (bis auf aktuell noch Teil 5) seit dem 31. Mai 2023 bei dem Streamingdienst verfügbar.

Ein- und dasselbe Universum?

Was es mit dem Easter Egg auf sich hat? Letztendlich dürfte es sich primär einfach nur um einen kleinen Spaß von Spielberg und Lucas handeln, aber natürlich haben sich Fans mehr den Kopf darüber zerbrochen, als ihnen vielleicht gut tut.

So gibt es beispielsweise die Theorie, dass Star Wars und Indiana Jones im selben Universum spielen. Und dass in der Bundeslade gar nicht Gott haust, sondern die Geister längst verstorbener Sith-Lords. Wie viel daran dran ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Fest steht jedoch zumindest: Im Dark Horse-Comics Star Wars Tales #19 kommt es tatsächlich im Zuge eines Was wäre wenn-Szenarios zu einem Crossover mit Indiana Jones. Hier legen Han Solo und Chewbacca eine Bruchlandung auf der Erde hin und Han wird von amerikanischen Ureinwohnern getötet.

Jahrhunderte später stöbern Indiana Jones und Short Round die Überreste des Millennium Falken auf und machen etwas Vertrautes am Skelett von Han aus. Außerdem erspähen sie Chewbacca zwischen den Bäumen und so war der Mythos des Sasquatch geboren.

Indiana Jones und Das Rad des Schicksals läuft seit dem 29. Juni 2023 in den deutschen Kinos. Kritiker meinen es mit Harrison Fords letztem Abenteuer als Grabräuber Archäologe allerdings nicht allzu gut. Mehr dazu findet ihr unter den folgenden Links - den Trailer zu Indy 5 haben wir ebenfalls für euch eingebunden.

Habt ihr Indiana Jones und Das Rad des Schicksals bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Was ist eurer Meinung nach der beste Teil der Indy-Reihe? Was haltet ihr von den Crossover-Theorien um Star Wars und Indiana Jones? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!