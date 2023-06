Mit 80 denkt Indiana Jones-Darsteller Harrison Ford noch lange nicht an den Ruhestand

Ein letztes Mal Indiana Jones bedeutet für Harrison Ford nicht, das Schauspiel aufzugeben. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Keine Sorge: Auch wenn er nicht nochmal als Indiana Jones oder Han Solo zurückkehren wird, will Harrison Ford seine Schauspielkarriere noch lange nicht beenden. Mit mittlerweile 80 Jahren denkt Ford nicht einmal daran, in absehbarer Zeit in den Ruhestand zu gehen.

Kein Ruhestand mit 81 Jahren

Das stellte der Darsteller legendärer Rollen wie zum Beispiel Rick Deckard, Richard Kimble, Jack Ryan und natürlich Han Solo und Indiana Jones im Interview mit CNN (via Deadline) klar. Auf die Frage des Moderators Chris Walles, ob Ford denn mit 81 Jahren seine Rente antreten würde, verriet er:

Bei mir läuft es nicht allzu gut, wenn ich nichts zu arbeiten haben. Ich liebe es, zu arbeiten. Ich liebe das Gefühl, nützlich zu sein. [...]

Ergänzend dazu ging Harrison Ford weiter darauf ein, was genau ihn antreibt, der Schauspielerei treu zu bleiben.

[Ich liebe am Schauspielern] die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf - die Intensität und Intimität, die eine Zusammenarbeit mit sich bringen kann und wenn es um die gemeinsame Ambition geht, die geschriebene Worte auf einer Seite mit sich bringen können. Ich plane nicht, was ich in einer Szene tun möchte und ich fühle mich nicht dazu verpflichtet, irgendwas zu tun, aber ich werde natürlich von dem beeinflusst, was ich tue.

Von Star Wars und Indy zu Marvel

Am 29. Juni 2023 startet mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals der letzte Film in den Kinos, in dem Harrison Ford in der Titelrolle die Peitsche schwingt. Danach plant Ford nicht, ein weiteres Mal Indy zu verkörpern, mit Han Solo hat er spätestens seit Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers abgeschlossen - wahrscheinlich schon sehr viel früher.

Den offiziellen Trailer zu Indiana Jones könnt ihr euch wie folgt ansehen:

1:43 Indiana Jones: Den Trailer zu Rad des Schicksals gibt's jetzt endlich auf deutsch

Übrigens: Schon bald wird Harrison Ford auch im Marvel Cinematic Universe zu sehen sein. Für Thunderbolts ersetzt er den im März 2022 verstorbenen Schauspieler William Hurt in der Rolle von General Thaddeus Ross. Thunderbolts soll am 20. Dezember 2024 in den Kinos starten. Mehr Infos dazu findet ihr unter den folgenden Links:

