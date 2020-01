Am 15. Januar 2020 startete in Rainbow Six: Siege das Road to Six Invitational 2020 Event. Dieses dient als Vorbereitung für für das kommende Turnier Six Invitational 2020, welches vom 14. bis 16. Februar in in Montreal stattfindet.

Event bringt neue Map inklusive Playlist

Die neue Map Stadium, die erstmals im neuen Render-Trailer gezeigt wurde, spielt in einem Fußballstadion in Griechenland. Eine Besonderheit der Map ist, dass diese große, zerstörbare Fenster bietet, durch die sich Angreifer und Verteidiger gegenseitig beobachten können.

Die neue Karte wird bis zum 16. Februar 2020 an jedem Wochenende (Donnerstag bis Sonntag) in einer neuen Playlist spielbar sein. Der Spielmodus der Playlist ist der reguläre Unranked-Modus, der hier jedoch ausschließlich auf der Stadion-Map stattfindet. Außerdem sind alle Operator spielbar - auch die, die ihr regulär noch nicht freigeschaltet habt.

Das bietet der Battle Pass

Der neue Battle Pass bietet, wie von anderen Spielen schon gewohnt, eine kostenlose und eine Premium-Version. Insgesamt hat der Battle Pass 35 Stufen und bietet in der Bezahlvariante bis zu 50 Belohnungen, darunter kosmetische Items für Sledge, Blitz, Mozzie, Thermite, Caveira und Hibana.

Der kostenlose Battle Pass bietet Kopfbedeckungen, Waffen-Skins, Waffenanhänger und Alpha Packs als Belohnung.

Der Premium Pass kostet 1200 R6 Credits (ca. 10 Euro), liefert dafür aber auch deutlich mehr:

Uniformen

Kopfbedeckungen

Waffen-Skins & Anhänger

600 R6 Credits

Ansehen-Booster

Alpha Packs

Um Fortschritte im Battle Pass zu machen, müsst ihr Battle Points verdienen. Diese erhaltet ihr durch spezielle Herausforderungen und durchs reguläre Spielen. Pro gewonnene Runde gibt es 60 Punkte, für eine gewonnene Partie nochmal 120. Für eine Niederlage gibt es immerhin noch 100 Punkte.

Neue Infos zu Year 5

Wir rechnen mit neuen Infos zu kommenden Seasons & neuen Operatos auf dem Six Invitational in Montreal, Kanada. Deshalb sind wir vor Ort und berichten über alle Neuigkeiten rund um R6 direkt aus den Messehallen der WM.

Mehr zum Thema: