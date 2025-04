Ihr könnt in Inzoi schlafwandeln, doch das bringt euch vielleicht um eure Ersparnisse

Schließt nachts lieber eure Geld-Pistole weg.

Inzoi lässt Spielerinnen und Spieler nun schon seit ein paar Wochen Gott spielen. Noch im Early Access sorgt die realistische Lebenssimulation dabei an überraschenden Stellen für Lacher.

So ist es beispielsweise möglich, dass eure Zois unter besonderen Umständen auf eigene Faust agieren, was zu unerwünschten Nebeneffekten führen kann. Die Community berichtet über sündhaft teure Spontankäufe und großzügige Spendenaktionen.

Einen Tag auf der Luxusyacht, bitte

Eure Zois sind nicht immer mit einem ereignislosen und erholsamen Schlaf gesegnet. Während sie im Bett (oder sonst wo) vor sich hin dösen, kann es abhängig von ihrer Laune zu Träumen und Albträumen kommen.

Habt ihr ganz viel Pech, kann das auch mal in eine ausgedehnte Wandertour ausarten, denn Schlafwandeln gehört ebenfalls zu den Features von Inzoi. Und wie es der Somnambulismus so an sich hat, verliert ihr die komplette Kontrolle über die Aktionen eurer Zois. Das mag zwar wunderbar realistisch sein, doch kann auch ein riesiges Loch in euer Portemonnaie reißen.

Auf Reddit berichten Spielerinnen und Spieler, was ihre Zois beim Schlafwandeln so anstellen: »Meine Zoi hatte gerade einen so schlimmen Schlafwandel-Unfall, dass sie einen ganztägigen Luxusyacht-Trip gebucht hat«

Die Screenshots zeigen eine schlummernde Zoi vor dem Rechner und die Buchungsbestätigung für die Luxusreise. Blöd ist: Das geht nicht nur ins Geld, sondern »entführt« euren Schützling auch für ein paar Stunden auf eine Yacht, die sich gar nicht in der Spielwelt befindet. In den Kommentaren berichtet jemand:

Mein Zoi hat das auch gemacht, aber als es Zeit für die Reise war, setzte er sich in sein Taxi, verschwand für eine Weile aus der Existenz und kam dann am Nachmittag zu spät für die Arbeit zurück. u/beefglob

Wer kennt es nicht: Da bucht man versehentlich einen Kurztrip und kann dann nicht zur Arbeit kommen. Kann man nichts machen.

Zois setzen sich im Schlaf aber nicht nur an die Urlaubsplanung, sondern finden auch andere Wege, ihre hart ersparten Miau - die Währung im Spiel - aus dem Fenster zu werfen. Na gut, so ganz verschwendet ist das nicht immer, denn manchmal lassen sie auch den Gönner heraushängen und spenden einfach ein paar Tausend Moneten.

Inzoi befindet sich seit dem 28. März 2025 im Early Access und macht dort bisher eine gute Figur. Mit den ersten Patches wurde Community-Feedback umgesetzt, wie beispielsweise eine WASD-Steuerung im Baumodus, die die meisten von Genre-Vetter Sims gewohnt sind.

Auch an der Optik wurde geschraubt, damit eure Zois nicht nur im Editor wunderschön aussehen, sondern auch in der Spielwelt, zum Beispiel beim Schlafwandeln.