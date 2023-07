Rundenstrategie-Fans können direkt doppelt jubeln. Nicht nur steht das heiß ersehnte Jagged Alliance 3 vor der Release-Tür, jetzt gibt’s auch noch die Chance eine von insgesamt 10 Collector’s Editions abzustauben - die ist sonst nicht nur ausverkauft, sondern auch auf 750 Exemplare weltweit limitiert.

Was ihr dafür tun müsst? Seid aktives Plus-Mitglied oder schließt ein GameStar-Plus-Abo ab. Klickt auf den grünen Button und füllt das Gewinnspielformular aus. Dann seid ihr im Lostopf!

Wenn Fortuna euch hold ist, werdet ihr als einer von insgesamt zehn Gewinnenden gezogen und erhaltet um den Release von Jagged Alliance 3 herum eine limitierte Collector’s Edition. Das Gewinnspiel endet am 12.07. um 12 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden dann von uns zeitnah per Mail benachrichtigt.

3:19 Jagged Alliance 3 stellt seine knallhart kompetenten Söldner vor

Hinweis: Solltet ihr euch neu auf GameStar.de registrieren und ein Plus-Abo abgeschlossen haben, ist die Gewinnspielteilnahme ca. eine Stunde nach Neuanmeldung gesperrt. Solltet ihr also eine Fehlermeldung erhalten, könnt ihr es später nochmal versuchen.

Was ist in der Collector’s Edition enthalten?

In der Tactical Edition bekommt ihr nicht nur das Spiel samt Soundtrack in einem schnieken Case, sondern auch noch eine Menge andere Goodies, verpackt in einem Outdoor-Koffer. Hier der Überblick:

Jagged Alliance 3 auf Disc in einem limitierten Media Book

Soundtrack auf CD

Optisch passender Gürtel mit Gürteltasche

36 Charakterkarten der Söldnerinnen und Söldner

A.I.M. Anstecker

Outdoor-Koffer (IP67-zertifiziert, Wasser- und Staubdicht)

Was wird Jagged Alliance 3 für ein Spiel?

Alte Söldnerhasen erinnern sich: Genau wie in den Vorgängern spielen wir auch in Jagged Alliance 3 eine Söldnertruppe, die sich durch das fiktive Land Gran Chien kämpfen muss, um einen entführten Präsidenten zu befreien. In taktischen Rundenkämpfen stellen wir uns der sogenannten Legion, rüsten unsere Söldner aus und kämpfen uns Stück für Stück voran und versuchen den Gegner durch clevere Stellungen oder Schleichaktionen unseren Gegnern einzuheizen.

Kollege Martin Deppe hat beispielsweise in seiner Preview zu Jagged Alliance 3 einfach ein unbemanntes Browning-MG wieder repariert und dann das zu besetzende Fort einfach damit aufgeräumt. Was er sonst noch so angestellt habt, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Stundenlang gespielt: Jagged Alliance 3 hat die 90er-Wertung fest im Visier von Martin Deppe

Für Martin ist Jagged Alliance 3 übrigens genau das, was sich Rundenstrategie-Fans und Freunde der Reihe wünschen und genau das, was die Reihe nach 24 Jahren als Nachfolger gebraucht hat. Wer die Reihe also schon kennt oder Freund gepflegter Rundenkämpfe ist, sollte unabhängig des Gewinnspiels einen Blick reinwerfen.

