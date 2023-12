Das größte Taktik-Highlight 2023 wird im Dezember nochmal umfangreicher

Jagged Alliance 3 ist noch längst nicht am Ende.

Erst vor wenigen Tagen haben wir in unserem Nachtest Jagged Alliance 3 endgültig geadelt und mit einer glatten 90 zum besten Taktik-Spiel 2023 gekürt. Doch noch dieses Jahr wird der Titel nochmal ordentlich aufpoliert: mit dem Patch auf Version 1.4 – Codename Wolf.

Das neue Update für Jagged Alliance 3 ist ab 18. Dezember für den PC, PS4, PS5, Xbox One, und die Xbox Series X verfügbar. Wir verraten euch, was alles darinsteckt.

Viele Verbesserungen – und ein aufregender Trip in die Tiefe

Das Highlight des Updates 1.4 ist sicherlich die neue große Quest: Das Abenteuer U-Bahn schickt euch in den Untergrund von Grand Chien. Es startet ab dem Midgame und soll euch Geheimnisse lüften lassen, die seit dem Zweiten Weltkrieg verborgen in der Tiefe liegen.

Unterirdisches Transportsystem: Passend hierzu wird ein neues Transportsystem eingeführt, durch das ihr flugs von einem zum anderen Ende der Welt gelangen könnt.

Abseits davon werden mit Update 1.4 viele Elemente des Spiels angepasst:

Verbesserungen in der Sat-Ansicht

ein überarbeiteter Konfliktbildschirm

eine Mehrfachauswahl im Inventar

eine Überarbeitung der Sektorenvorräte

Optimierungen bei diversen Operationen

viele weitere kleinere Korrekturen und Anpassungen

18:15 Ist Jagged Alliance 3 das Strategiespiel des Jahres? - mit Writing Bull

Meilenstein auf Steam

Nicht nur wir sind begeistert von Jagged Alliance 3. Das Söldner-Epos stand auf Steam schon lange bei Sehr positiv , und hat bei den jüngsten Reviews den nächsten Sprung geschafft: 95 Prozent der knapp 800 in den letzten 30 Tagen abgegebenen Rezensionen empfehlen den Titel als Äußerst positiv .

Was haltet ihr von Jagged Alliance 3? Ist es auch für euch der lang erwartete Nachfolger? Stecken in dem Patch Details drin, die für euch besonders hervorstechen? Oder fehlt noch irgendwas bisher nicht Angekündigtes, das ihr euch wünscht? Schreibt uns eure Meinung, Gedanken und Ideen gerne in die Kommentare unter den Artikel!