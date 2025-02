Henry Cavill als James Bond? Das 20 Jahre alte Bewerbungsvideo des Ex-Witchers ist jetzt aufgetaucht

Henry Cavill kam in Codename Uncle von Regisseur Guy Ritchie aus dem Jahr 2015 wahrscheinlich am nächsten. Bildquelle: Warner Bros.

Vor 20 Jahren hatte Henry Cavill gute Chancen, der nächste James Bond zu werden. Martin Campbell - seines Zeichens Regisseur von Casino Royale - lobte das Vorsprechen des (ehemaligen) Superman- und Witcher-Darstellers sogar in höchsten Tönen.

Jetzt ist Cavills Bewerbungsvideo aufgetaucht, das irgendwann um 2005 herum entstanden sein muss. Wenn ihr also eine blutjungen Henry Cavill sehen wollt, der sich mit circa 22 Jahren an der legendären Rolle von 007 versucht, habt ihr nun die Gelegenheit dazu.

So hat sich Henry Cavill für James Bond beworben

Besagtes Video ist auf dem YouTube-Account von Ron South veröffentlicht worden. Dort lassen sich sogar weitere Vorsprechen von Darstellern wie Antony Starr (The Boys), Rupert Friend (Obi-Wan Kenobi) oder Sam Worthington (Avatar) finden.

Doch kommen wir zurück zu Cavill: In seinem persönlichen Bewerbungsvideo gibt der Schauspieler ein paar der bekanntesten Zitate von James Bond zum Besten - oder versucht sich zumindest daran. So bestellt Cavill auch einen Wodka Martini (geschüttelt, nicht gerührt - versteht sich).

Werft aber am besten einfach mal selbst einen Blick auf das Video:

Falls euch Cavills Bewerbung als 007 nicht so recht überzeugt, seid ihr nicht allein. In den Kommentaren macht sich der Konsens breit, dass der damals 22-jährige Darsteller das Vorsprechen nicht so recht hinbekommen hat.

Viele YouTube-User sind der Meinung: Für die Rolle von James Bond war Henry Cavill damals wohl einfach nicht bereit. Doch jetzt - 20 Jahre später und mit wesentlich mehr Erfahrung vor der Kamera - würde er es definitiv hinbekommen.

Wer wird jetzt die neue 007?

Doch hat Henry Cavill heute überhaupt noch eine Chance auf die Rolle des James Bond? Wohl eher nicht. Mit 41 Jahren dürfte der Schauspieler mittlerweile schlichtweg zu alt für die Neuerfindung des legendären Agenten-Franchises sein.

Denn für die Nachfolge von Daniel Craig sucht die 007-Chefin Barbara Broccoli einen jungen Darsteller, der die Rolle mindestens für ein Jahrzehnt und über mehrere Filme hinweg spielen kann. Und damit hat man es nicht eilig, stattdessen möchte man sich für den Prozess genügend Zeit nehmen, um es richtig hinzubekommen.

2:36 James Bond: Keine Zeit zu Sterben - Offizieller Trailer zum letzten Bond-Film mit Daniel Craig

Wer nun als Nächstes zu James Bond wird, bleibt weiterhin offen. Zuletzt galten Schauspieler wie Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train, Kraven the Hunter), Stuart Martin (Rebel Moon, Army of Thieves) oder James Norton (Joy, Black Mirror) als mögliche Favoriten.

Henry Cavill dürfte es dafür aber aktuell ebenfalls nicht an neuen Rollen und großen Projekten mangeln. Nachdem er sich von Superman und The Witcher verabschiedet hat, wird Cavill für Regisseur Chad Stahelski (John Wick) zum unsterblichen Highlander.

Außerdem arbeitet der Warhammer-40K-Fan mit Amazon an einer Verfilmung seines liebsten Sci-Fi-Franchises. Gerüchten zufolge soll Henry Cavill nach Deadpool & Wolverine außerdem zurück ins Marvel Cinematic Universe kehren und sogar ein Teil von Star Wars werden.