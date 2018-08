Mitte der 60er Jahre hatte der Aston Martin DB5 seinen ersten Auftritt im Bond-Film Goldfinger mit Sean Connery als britischer Geheimagent 007 und dem deutschen Gert Fröbe als sein Gegenspieler. Seitdem ist das Auto Kult. Zuletzt durfte das legendäre Bond-Auto noch einmal im erfolgreichsten Bond-Film Skyfall mit Daniel Craig mitspielen, passend zum 50. Jubiläum der Filmreihe.

Nun hat der britische Autohersteller Aston Martin (laut EW) für alle Bond-Fans ein ganz besonderes Geschenk: Demnach wird eine limitierte Neuauflage des Klassikers DB5 gebaut.

Nicht nur das, auch soll das Bond-Auto die komplette Original Agenten-Ausstattung von Q aus dem Film Goldfinger erhalten. Wie umfangreich diese Ausstattung tatsächlich ausfallen wird, ist noch nicht bekannt - schließlich sind Maschinengewehre und Schleudersitze nicht wirklich für den normalen Straßengebrauch erlaubt.

Die insgesamt auf 25 Stück limitierte Neuauflage des DB5 soll frühstens 2020 erscheinen und kostet stolze 3,5 Millionen Dollar pro Auto.

Wer sich diesen Luxus nicht leisten kann - wie sicherlich die meisten von uns - dem bietet sich nun eine nette Alternative (wenn man das so sagen kann): Für Bond-Fans gibt es den Original Aston Martin DB5 als neues Lego-Set.

Auch hier gibt es die detailgetreue Agenten-Ausstattung, ganz wie im Film: Dazu gehört ein einfahrbarer Verfolgungscomputer, ein Türfach mit Telefon, Beifahrer-Schleudersitz, rotierende Nummernschilder, kugelsichere Scheiben, ein Reifenaufschlitzer an den Rädern und natürlich die Maschinengewehre in den vorderen Kotflügeln.

Den Spaß gibt es schon für schlappe 150 EURO - ein echtes Schnäppchen gegenüber dem großen Aston Martin DB5.

Der nächste Bond-Film mit Daniel Craig ist bereits in Arbeit und soll unter der Regie von Danny Boyle nächstes Jahr in die Kinos kommen. Erste Details zur Handlung oder der Besetzung gibt es noch nicht. Gerüchteweise ist Helena Bonham Carter für die Rolle der Gegenspielerin im Gespräch, bestätigt ist das aber noch nicht.

Riesiges Level-Up bei GameStar Plus

GameStar Plus wächst - und bekommt ein neues Team. Das bedeutet: Mehr Inhalt, mehr Service, mehr Zuhören! Denn wir wollen die Wünsche unserer Plus-Mitglieder künftig noch besser erfüllen, sei’s mit spannenden Artikel und Videos, sei’s mit unserem verbesserten Kundenservice. Zum Start des neuen Plus gibt es zudem neue Formate und besondere Titelstorys, etwa zur Mod Fallout: Cascadia, die nicht nur eine riesige Spielwelt, sondern auch mehr Rollenspiel bringt als Fallout 4. Das ist neu bei GameStar Plus