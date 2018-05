Seit gut zwei Monaten schon wissen wir, dass Regisseur Danny Boyle den neuen und mittlerweile 25. Bond-Film drehen wird. Einzig eine offizielle Stellungsnahme von Seiten des Filmstudios MGM fehlte noch. Nun endlich melden sich die Produzenten Barbara Broccoli und Michael Wilson zu Wort und bestätigen in einer offiziellen Presseerklärung die Besetzung und geben gleichzeitig den Startschuss für die Produktion.

We’ve been expecting you… #Bond25, Daniel Craig’s 5th outing as 007, will be directed by Academy Award-winning Danny Boyle from an original screenplay by John Hodge. Production is set to begin on 3 Dec 2018. MGM will partner with Universal Pictures to release the film worldwide pic.twitter.com/h8fVhyYhyY