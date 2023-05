The Witcher: Staffel 5 bestätigt - Netflix-Serie geht auch ohne Henry Cavill in die Verlängerung

Um es mit Geralts ... Worten(?) zu sagen: »Hmm.« Bildquelle: Netflix

Netflix hat wegen seiner kontroversen Entscheidung, in der Witcher-Serie Henry Cavill durch Liam Hemsworth zu ersetzen, ordentlich Gegenwind bekommen. Trotzdem hält der Streaming-Dienst an der Adaption von Andrzej Sapkowskis Büchern fest - wie Casting Director Sophie Holland verrät.

Staffel 4 und 5 mit Hemsworth statt Cavill

Staffel 5 von The Witcher kommt: Im Interview mit Deadline bestätigt Holland, dass es nach der vierten Staffel mit der Netflix-Serie weitergehen soll. Season 3 wird die letzte mit Henry Cavill, während Liam Hemsworth bereits in der darauffolgenden Staffel als Geralt von Riva auftritt.

Abschied von Henry Cavill: Ende 2022 wurde bereits bekannt, dass sich Cavill (Man of Steel, Mission: Impossible - Fallout) von Silberklinge und Plötze verabschiedet. Ausschlaggebend dafür waren wohl die kreativen Differenzen des Schauspielers mit Showrunnerin Lauren S. Hissrich und den Autoren der Netflix-Serie - was bei vielen Fans übrigens alles anders als gut ankommt.

Während sich Cavill dafür einsetzte, sich mit der Geschichte möglichst nah an der Vorlage zu orientieren, ging The Witcher bereits nach der ersten Staffel mehr und mehr in eine eigene Richtung. In Season 3 ist Henry Cavill nun noch als Geralt zu sehen, für die vierte steht dann nun Liam Hemsworth (Die Tribute von Panem, The Expendables 2) als Hexer vor der Kamera.

Staffel 3 und damit die finale für Henry Cavill erscheint zum 29. Juni und 27. Juli 2023 in zwei verschiedenen Teilen. Die vierte und damit erste für Liam Hemsworth dürfte 2024 starten, sofern die Produktion nicht zu sehr vom aktuellen Autorenstreik in Hollywood ausgebremst wird.

1:11 The Witcher Staffel 3: Die ersten Szenen von Henry Cavills letzter Staffel als Geralt im Teaser

Laut Holland will man zwischen den Seasons 4 und 5 nicht zu viel Zeit verlieren. Ob und wie es dann mit The Witcher auf Netflix weitergeht, ist aktuell nicht bekannt. Mehr zum Thema The Witcher und Henry Cavill persönlich erfahrt ihr übrigens unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass Netflix und Henry Cavill ab Staffel 4 der Witcher-Serie getrennte Wege gehen: Werdet ihr die neuen Folgen trotzdem gucken oder habt ihr mit der Romanadaption bereits abgeschlossen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neuen Seasons? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!