Jason Momoa ist mit Superhelden noch nicht fertig - als außerirdischer Kopfgeldjäger nimmt er es sogar mit Superman auf

In sechs verschiedenen DC-Filmen - wenn man den Snyder Cut von Justice League mitzählt - war Jason Momoa als Superheld Aquaman zu sehen. Nach dem zweiten Teil seiner Solo-Reihe im Jahre 2023 hängte er den Dreizack gezwungenermaßen an den Nagel, denn der Film markierte das Ende des DCEUs.

Doch mit dem neuen Helden-Universum von James Gunn ist der 45-jährige Schauspieler längst noch nicht fertig und tauscht seine Fisch-Freunde gegen ein Weltraum-Motorrad ein.

Jason Momoa als sarkastischer Anti-Held Lobo

Bei einer entspannten Radtour (das Motorrad musste er wohl am Set lassen) gibt Jason Momoa über Instagram preis, dass die Aufnahmen für seine neue Rolle als Kopfgeldjäger Lobo in Supergirl: Woman of Tomorrow offiziell im Kasten sind.

Erste Fotos von den Dreharbeiten gibt es schon und zeigen Momoa in dunkler Kleidung auf seinem rostigen Gefährt. Dabei ist er Lobo-typisch mit schwarzer Farbe geschminkt. Aber überzeugt euch selbst von seinem neuen Look:

Beachtet dabei: In den Kommentaren wird heiß darüber diskutiert, ob bei dem Bild vielleicht mit KI etwas nachgeholfen wurde. Demnach könnte das nicht der finale Look von Lobo in Supergirl sein. Außerdem ist es üblich, dass Aufnahmen vom Set im Nachhinein noch digital nachbereitet werden.

Auf seinem Instagram-Account teilte Momoa im Dezember 2024 übrigens einen Screenshot eines vergangenen Interviews. Dort sprach er über seine Comic-Sammlung und dass Lobo immer sein Liebling war. Demnach freute er sich enorm über die Rolle, denn den Kopfgeldjäger zu verkörpern, war schon immer sein Traum.

Falls ihr gerade gar nicht wisst, wer oder was Lobo überhaupt ist: Kein Problem! Wir fassen euch die wichtigsten Infos zum Charakter zusammen.

Wer ist Lobo im DC-Universum?

Der intergalaktische Kopfgeldjäger hatte seinen ersten Comic-Auftritt in der dritten Ausgabe der Serie Omega Men aus dem Jahre 1983, die von Roger Slifer geschrieben und von Keith Giffen gezeichnet wurde. In den Heften bringt er mit seinen Kräften sogar Superman ordentlich ins Schwitzen.

Lobo ist einer der letzten Bewohner des Planeten Czarnia und ist für sein großes Maul bekannt. Er ist ein verdammt zäher Kerl und gilt durch seine übermenschliche Stärke und Ausdauer als ernstzunehmender Gegner.

Eine seiner wohl spannendsten Fähigkeiten ist das Klonen. Demnach kann schon aus einem Tropfen seines Bluts ein neuer Lobo bestehen. Fast unsterblich ist er also auch noch.

Zu Lobos Lieblingsbeschäftigungen zählen rauchen, Bier trinken und Heavy Metal hören. Außerdem kann er sein Weltraum-Motorrad namens »Sonya« durch Pfeifen herbeirufen.

Alles was wir bis jetzt zu Supergirl: Woman of Tomorrow wissen

2:20 Superman: Der Trailer zum ersten Kinofilm des neuen DC-Universums ist da!

Der Blockbuster erscheint am 25. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Zuvor feiert Milly Alcock als Kara Zor-El ihr Supergirl-Debüt im DC-Film Superman, der am 10. Juli 2025 erscheint.

Die Besetzungsliste sieht aktuell wie folgt aus:

Supergirl: Milly Alcock (House of the Dragon, Upright)

Krem of the Yellow Hills: Matthias Schoenaerts (The Danish Girl, Bullhead)

Ruthye Mary Knolle: Eve Ridley (3 Body Problem, Casualty)

Lobo: Jason Momoa (The Bad Batch, Aquaman)

Zor-El: David Krumholtz (Oppenheimer, Numb3ers)

Alura In-Ze: Emily Beecham (Daphne, Little Joe)

Im Regiestuhl sitzt Craig Gillespie, der bereits für Filme wie The Finest Hours oder I, Tonya bekannt ist. Das Drehbuch verfasst die Schauspielerin und Autorin Ana Nogueira (The Vampire Diaries, The Blacklist).

Das neue DC-Universum von James Gunn startet übrigens nicht erst mit Superman. Bereits am 5. Dezember 2024 erschien die animierte Serie Creature Commandos, die Kritiker gleich zu Beginn begeistern konnte. Wenn ihr mehr über die Show erfahren möchtet, werdet ihr im oben verlinkten Artikel fündig. Außerdem findet ihr dort weitere interessante Artikel zu anderen Superhelden-Filmen und Serien.