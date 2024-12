94 Prozent positiv: In 2 Tagen startet ein völlig neues Superhelden-Universum und Kritiker überschlagen sich mit Lob

Die neue chaotische Truppe soll laut den Reviews auch an Suicide Squad erinnern. Bildquelle: DC Comics/Warner Bros.

James Gunn (Guardians of the Galaxy, Movie 43) und Peter Safran (Aquaman, The Suicide Squad) arbeiten gerade mit Hochtouren daran, ihr neues DCU auf die Beine zu stellen.

Die harte Arbeit scheint auch schon erste Früchte zu tragen: Die neue DC-Serie Creature Commandos begeistert die Kritiker! Auf Rotten Tomatoes liegt die Show bereits bei einem Score von 94 Prozent.

Wie? Ihr habt noch gar nicht von der Serie gehört? Na, dann fangen wir erst einmal mit den Basics an!

Worum geht es in Creature Commandos?

Die neue DC-Serie begleitet eine sonderbare Gruppe von Superhelden, die von Amanda Waller (Viola Davis) rekrutiert und auf eine streng geheime Mission geschickt wird. Die Truppe setzt sich unter anderem aus Rick Flag Sr. (Frank Grillo), Nina Mazursky (Zoe Chao), Doctor Phosphorus (Alan Tudyk), Kampfmaschine G.I. Robot (Sean Gunn), Eric Frankenstein (David Harbour) und Weasel (ebenfalls Sean Gunn) zusammen.

Einige Figuren wie zum Beispiel Weasel oder Amanda Waller kennen wir bereits aus dem Film The Suicide Squad, bei dem James Gunn auch Regie führte.

Am 5. Dezember 2024 erscheint Creature Commandos auf dem amerikanischen Streaming-Anbieter Max. Derzeit ist noch nicht bekannt, wann und wo die Serie in Deutschland erscheinen wird.

Die ersten Reviews zu Creature Commandos im Überblick

Kurz vor Release trudeln schon die ersten Meinungen zu der neuen DC-Show ein. Wir fassen euch die Stimmen einmal kompakt zusammen:

Creature Commandos führt das neue DCU mit einer Geschichte ein, wie sie nur James Gunn erfinden konnte. Die zeichnet sich durch energiegeladene Animations-Action, unverschämten Humor und starke, emotionale Charakterbögen aus.

Ich war noch nie so gespannt darauf, was Gunn und Safran für ihre Ära des DCU noch auf Lager haben. Weil es ihnen wichtig ist, ihre Zeit mit dem Franchise unvergesslich und sinnvoll zu gestalten. [...]

Creature Commandos ist aufregend und führt brandneue Charaktere ein, die mit einem unglaublichen Humor und Witz daherkommen.

Die neue Serie bietet Lacher, Emotionen und denkwürdige Figuren, die Gunn bereits als einen der größten und zuverlässigsten Namen des Genres etabliert haben. Wenn diese Serie ein Beispiel [für die Arbeit von Gunn] ist, ist die Zukunft des DC-Universums in sehr guten Händen.

Dieser Zeichentrick-Monster-Mix für Erwachsene ist unterhaltsam, zählt aber nicht ganz zu James Gunns besten Werken. Und hätte einen zusätzlichen Funken gebrauchen können, um sich mehr von dem abzuheben, was sein Schöpfer zuvor gemacht hat.

Creature Commandos ist ein großartiger Start in das Kapitel »Götter und Monster« des DC-Universums. Er bietet großartige Action mit Charakteren, die einem im Laufe der Staffel ans Herz wachsen, und enthält gleichzeitig James-Gunn-Signaturen wie den Humor und den unverwechselbaren Soundtrack.

Somit sieht die Zukunft für das neue DC-Universum aktuell rosig aus. Wirklich wichtig wird jedoch der Start des neuen Superman-Films am 10. Juni 2025.

Zuletzt soll es dort einige Schwierigkeiten gegeben haben, denn der erste Trailer zum Blockbuster hatte nicht den gewünschten Effekt. Mehr dazu findet ihr im oben verlinkten Artikel.