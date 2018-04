Jessica Jones - Serie: Netflix bestätigt Staffel 3 der Marvel-Serie

Nur wenige Wochen nach dem Start der 2. Staffel von Marvel's Jessica Jones auf Netfilx steht fest: Krysten Ritter als Badass-Superheldin kehrt für eine 3. Staffel zurück.

In der Serie stellt Krysten Ritter die ehemalige Superheldin Jessica Jones dar, die sich in New York als Privatdetektivin durchschlägt. Doch schon bald wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. So musste sich die schlagkräftige und trinkfeste Jessica Jones in der 2. Staffel ihrer Vergangenheit stellen. Dazu gehört auch der aus der ersten Staffel bekannte Gegenspieler Kilgrave (gespielt von David Tennant).

In weiteren Rollen spielten erneut Rachael Taylor als Trish Walker, Carrie-Anne Moss als Jeri Hogarth und Eka Darville als Malcolm Ducasse mit, sowie die beiden Neuzugänge Janet McTeer und J.R. Ramirez.

Weitere Marvel-Serien auf Netflix

Netflix schickt mit Jessica Jones eine weitere erfolgreiche Marvel-Serie in die nächste Runde: Der Streaming-Dienst arbeitet bereits an weiteren Staffel zu Daredevil (Staffel 3), Luke Cage (Staffel 2), Iron Fist (2. Staffel) und zuletzt The Punisher (2. Staffel). Einzig The Defenders mit sämtlichen Superhelden als Team wird wohl eine einmalige Sache bleiben. Eine zweite Staffel ist wohl nicht geplant.

Als nächstes geht die 2. Staffel von Marvels Luke Cage mit dem kugelsicheren Titelhelden auf Netflix an den Start. Release-Termin ist am 22. Juni 2018.