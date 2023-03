John Wick 4 enthält nicht von ungefähr eine Szene, die an ein Spiel erinnert.

John Wick 4 läuft im Kino, Fans und Presse feiern den Actionfilm als einen der besten der Reihe. Und bei einer speziellen Szene müssen besonders Shooter-Fans blinzeln. Sie zeigt Protagonist John Wick, der sich aus der Top-Down-Perspektive durch Räume voller böser Gangster kämpft.

Da schießt uns sofort Hotline Miami mit seinen heftigen Ballereien ins Gedächtnis. Wie sich jetzt herausstellt, ließ sich Regisseur Chad Stahelski für die Szene tatsächlich von einem Spiel inspirieren, aber es war nicht Hotline Miami. Das Spiel heißt The Hong Kong Massacre und fliegt komplett unter dem Radar. Zumindest noch.

Wie The Hong Kong Massacre John Wick 4 beeinflusst

Die Szene in John Wick 4, von der wir reden, beginnt in einem Treppenhaus und einer klassischen Kameraeinstellung. Nachdem John Wick ein paar erste Gangster mit fliegenden Funken ins Nirvana schickt, schwenkt die Kamera langsam in die Höhe, wodurch eine Vogelperspektive entsteht, die an Hotline Miami oder andere Twin Stick Shooter wie Ruiner erinnert.

Anschließend schießt sich der Protagonist im Blitzlichtgewitter quer durch die Räume. Hindernisse wie Zimmerdecken werden nicht gezeigt, wodurch die Szene für den Zuschauer komplett sichtbar ist.

Wir zeigen euch jetzt einen Gameplay-Trailer von The Hong Kong Massacre, der praktisch genauso aussieht, wenn auch eine Spur akrobatischer:

Regisseur Chad Stahelski äußerte gegenüber Slash Film, wie ihn das fast unbekannte Steam-Spiel (Höchstwert: 263 gleichzeitig aktive Spieler) bei der Actionszene inspirierte:

Ich hatte dieses Videospiel gesehen - ich glaube, es hieß "Hongkong Massacre" - und sie nutzten diese Aufnahme von oben. Wir hatten so viel mit großem Mündungsfeuer gemacht, dass es einfach klick machte. Niemand macht Top Shots, weil man auf den Boden schaut und das nicht sehr interessant ist. Wir fanden das nie gut, was die Beleuchtung oder die Choreografie angeht, weil das schnell langweilig wird.

Dennoch entschied sich der Regisseur dazu, es zu versuchen. Laut Stahelski fand man eine Möglichkeit, eine ähnliche Ästhetik wie im Spiel zu schaffen, indem sich das Team auf wenige visuelle Effekte konzentrierte, darunter das Mündungsfeuer, das im Film wie Brandmunition lange Stichflammen schlägt.

Habt ihr John Wick 4 schon gesehen? Wie findet ihr die Top-Down-Szene? Und sollten Filme öfter in Richtung Videospiele schauen, um frische Ideen zu bekommen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!