Joker 2 hat einen Kinostart: Alle Infos zum Musical mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga

Joker 2 hat einen Kinostart. 2024 soll Folie A Deux von Regisseur Todd Phillips in den Kinos starten. Doch worum geht es in der DC-Fortsetzung mit Joaquin Phoenix überhaupt? Und was hat der Film mit einem Musical und Lady Gaga zu tun? Wir liefern euch alle bisher bekannten Infos zu Joker 2.

Die wichtigsten Infos zu Joker 2

Was für ein Film wird Joker 2?

Die geplante DC-Fortsetzung trägt den Untertitel Folie A Deux (zu deutsch so etwas wie Geistesstörung zu zweit ) und wird abermals von Regisseur Todd Phillips geschrieben und in Szene gesetzt. Joker 2 soll ein Musical werden oder zumindest verstärkt auf musikalische Elemente setzen. Nur passend, dass Berichten zufolge die Sängerin Lady Gaga als Harley Quinn - des Jokers bessere Hälfte - auftreten soll.

Wann startet Joker 2 in den Kinos?

Joker: Folie a Deux soll Deadline zufolge am 4. Oktober 2024 in den Kinos starten. Details zu den aktuellen Produktionsplänen oder wann genau der Dreh starten soll, gibt es derzeit nicht.

Genauso wenig, wie viel Budget Joker 2 spendiert bekommt. Der erste Teil wurde noch mit einem relativ überschaubaren Geldpolster von circa 60 Millionen US-Dollar produziert und spielte weltweit über eine Milliarde ein - was ihn zum erfolgreichsten Film mit R-Rating aller Zeiten machte. Joker wurde für insgesamt elf Oscars nominiert, Joaquin Phoenix nahm die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller mit nach Hause.

Um was dreht sich die Story von Joker 2?

Details zur Story von Joker: Folie A Deux sind momentan rar gesät. Wie bereits erwähnt, soll der Film eine Art Musical werden, was die Tanz-Momente des ersten Jokers auf die nächste Ebene hieven dürfte. Außerdem wissen wir dank TheWrap, dass sich Joker 2 fast ausschließlich in der Irrenanstalt von Gotham City abspielen soll: Arkham Asylum.

Damit lässt sich schlussfolgern, dass Folie A Deux mehr oder weniger direkt an das Ende des ersten Teils anschließt: Arthur Fleck landete nach dem Mord an Moderator Murray Franklin (Robert De Niro) in Haft und es wird stark impliziert, dass er seine Therapeutin in Arkham Asylum ermordet hat.

Da Lady Gaga als Harley Quinn auftreten soll, könnte Joker 2 die aus Batman: The Animated Series oder auch den DC-Comics bekannte Geschichte aufgreifen: Die Psychiaterin Harleen Quinzel wird vom Joker verführt und korrumpiert, mausert sich zur Schurkin und verhilft ihm zur Flucht. Dabei handelt es sich aber um bloße Spekulation.

Den Trailer zum ersten Joker könnt ihr euch übrigens nochmal hier ansehen:

Welche Darsteller treten in Joker 2 auf?

Bisher wissen wir lediglich, dass Joaquin Phoenix als Arthur Fleck auftritt und dem HollywoodReporter Lady Gaga als Harley Quinn auftreten soll. Gagas Rolle für Folie A Deux ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt, aktuell laufen wohl noch die Verhandlungen.

Ganz passend dazu hat der Künstler BossLogic ein altes Poster rausgekramt, welches er gemäß seiner eigenen Aussage schon vor Jahren als Parodie auf das Musical La La Land anfertigte:

Was haltet ihr von den bisher bekannten Infos zu Joker 2? Freut ihr euch auf Folie A Deux oder könntet ihr auf die Fortsetzung des DC-Films verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!