Die 92. Verleihung der Acadamy Awards ist vorbei und wir stellen euch in unserer Übersicht alle Gewinner der Oscars 2020 vor. So konnte Joaquin Phoenix den Preis als »Bester Hauptdarsteller« für Joker mit nach Hause nehmen, während Avengers: Endgame die Jury in der Kategorie »Beste visuelle Effekte« nicht überzeugen konnte - hier ging der Preis an 1917.

Parasite schreibt Oscar-Geschichte

Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers konnte in keiner Kategorie gewinnen, der zweite Krieg-der-Sterne-Film von Regisseur J.J. Abrams war für »Bester Tonschnitt«, »Beste Filmmusik« und »Beste visuelle Effekte« nominiert.

Der koreanische Film Parasite von Regisseur Bong Joon-Ho schrieb bei den 92. Academy Awards Oscar-Geschichte: Zum ersten Mal wurde in der Kategorie »Bester Film« ein nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet. Zusätzlich gewann Parasite in insgesamt vier Kategorien und ging damit 2020 mit den meisten Goldjungen nach Hause.

Das Kriegs-Drama 1917 von Regisseur Sam Mendez konnte in drei Kategorien einen Goldjungen für sich beanspruchen: »Beste Kamera«, »Beste Tonmischung« und »Beste visuelle Effekte«. Mehrere Filme gewannen insgesamt zwei Oscars - so auch Joker: Der Film konnte nicht nur in der Kategorie »Bester Hauptdarsteller« überzeugen, sondern auch in »Beste Filmmusik«.

Oscars 2020: Diese Filme haben gewonnen

In der folgenden Übersicht findet ihr sämtliche Nominierten und Gewinner der Oscars 2020. Die Preisträger der jeweiligen Kategorien haben wir für euch fett hervorgehoben, um sie als Oscar-Gewinner der 92. Academy-Award-Verleihung zu kennzeichnen.

Bester Film

Parasite (Gewinner)

Le Mans 66 - Gegen jede Chance

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Beste Regie

Bong Joon-ho: Parasite (Gewinner)

Todd Philips: Joker

Sam Mendes: 1917

Martin Scorsese: The Irishman

Quentin Tarantino: Once Upon a Time in Hollywood

Bester Hauptdarsteller

Joaquin Phoenix: Joker (Gewinner)

Antonio Banderas: Leid und Herrlichkeit

Leonardo DiCaprio: Once Upon a Time in Hollywood

Adam Drive: Marriage Story

Jonathan Pryce: Die zwei Päpste

Beste Hauptdarstellerin

Renée Zellweger: Judy (Gewinner)

Cynthia Erivo: Harriet - Der Weg in die Freiheit

Scarlett Johansson: Marriage Story

Saoirse Ronan: Little Women

Charlize Theron: Bombshell

Bester Nebendarsteller

Brad Pitt: Once Upon a Time in Hollywood (Gewinner)

Tom Hanks: Der wunderbare Mr. Rogers

Anthony Hopkins: Die zwei Päpste

Al Pacino: The Irishman

Joe Pesci: The Irishman

Beste Nebendarstellerin

Laura Dern: Marriage Story (Gewinner)

Kathy Bates: Richard Jewell

Scarlett Johansson: Jojo Rabbit

Florence Pugh: Little Women

Margot Robbie: Bombshell

Bestes Originaldrehbuch

Bong Joon-ho und Han Ji-won: Parasite (Gewinner)

Rian Johnson: Knives Out

Noah Baumbach: Marriage Story

Sam Mendes und Krysty Wilson-Cairns: 1917

Quentin Tarantino: Once Upon a Time in Hollywood

Bestes adaptiertes Drehbuch

Taika Waititi: Jojo Rabbit (Gewinner)

Steven Zaillian: The Irishman

Todd Phillips & Scott Silver: Joker

Greta Gerwig: Little Women

Anthony McCarten: Die Zwei Päpste

Bester Animationsfilm

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando (Gewinner)

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt

Ich habe meinen Körper verloren

Klaus

Mister Link - Ein fellig verrücktes Abenteuer

Bester internationaler Film

Parasite (Gewinner)

Corpus Christi

Land des Honigs

Die Wütenden - Les Misérables

Leid und Herrlichkeit

Bester Dokumentarfilm

American Factory (Gewinner)

The Cave

Am Rande der Demokratie

Für Sama

Land des Honigs

Beste Kamera

1917 (Gewinner)

The Irishman

Joker

Der Leuchtturm

Once Upon a Time in Hollywood

Bestes Kostümdesign

Little Women (Gewinner)

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Bester Schnitt

Le Mans 66 (Gewinner)

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Bester animierter Kurzfilm

Hair Love (Gewinner)

Daughter

Kitbull

Memorable

Sister

Bester Kurzfilm

The Neighbors' Window (Gewinner)

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

A Sister

Bestes Szenenbild

Once Upon a Time in Hollywood (Gewinner)

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Parasite

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Learning to Skateboard in a Warzone (If you're a Girl) (Gewinner)

In the Absence

Life overtakes Me

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Bestes Make-up & Hairstyling

Bombshell (Gewinner)

Joker

Judy

Maleficent 2

1917

Beste Filmmusik

Hildur Guðnadóttir: Joker (Gewinner)

Alexandre Desplat: Little Women

Randy Newman: Marriage Story

Thomas Newman: 1917

John Williams: Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers

Bester Filmsong

Rocketman (Gewinner)

Toy Story 4

Breahthrough

Die Eiskönigin 2

Harriet

Bester Tonschnitt

Le Mans 66 (Gewinner)

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers

Beste Tonmischung

1917 (Gewinner)

Ad Astra

Le Mans 66

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Beste visuelle Effekte