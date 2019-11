Der DC-Film Joker mit Joaquin Phoenix steht kurz vor einem weiteren Meilenstein: Mit knapp einer Milliarde Dollar Kino-Einnahmen nach fünf Wochen Spielzeit ist er schon jetzt der erfolgreichste R-Rating Film aller Zeiten.



Weltweit spielte der Film von Regisseur Todd Phillips über den Gegenspieler Batmans bislang über 984 Mio. Dollar ein. Allein in den USA kommt die Comicverfilmung derzeit auf rund 313 Mio. Dollar. Dem stehen Produktionskosten von nur 55 Mio. Dollar gegenüber, was ihn zu einem der profitabelsten Kinofilmen macht.

Joker-Film ohne Batman wird zum Kinohit

Der sensationelle Erfolg des Films dürfte neben dem Studio ebenso wie den Regisseur überraschen, schließlich war er nicht als Blockbuster-Film angelegt. Vielmehr sollte die düstere Charakterstudie eine neue Sichtweise auf den bekannten Oberschurken aus den DC Comics werfen.

Noch vor dem Kinostart gab es lobende sowie kritische Stimmen gleichermaßen. Manche Filmkritiker unterstellten dem Film sogar, das er »gefährlich« sei und angeblich Empathie für den Täter vermittelt würde. Dennoch wird der DC-Film Joker zum Hit, obwohl der Superheld Batman selbst gar nicht mitspielt.

Es dürfte nur noch eine Frage von Zeit sein, wann der Joker-Film als vierterfolgreichster DC-Film Christopher Nolans The Dark Knight und The Dark Knight Rises mit je über eine Milliarde Dollar Kino-Einnahmen eingeholt hat. Ob er auch Aquaman (mit $1,148 Mrd.) als erfolgreichsten DC-Film an den Kinokassen schlagen kann, bleibt abzuwarten.

Bekommt Joaquin Phoenix einen Oscar?

Zum vollenden Glück fehlt nur noch eine Oscar-Auszeichnung für Joaquin Phoenix für seine viel gelobte Darstellung als Joker. Ob er eine Chance hat, entscheidet sich bei der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen im Januar 2020. Einen Monat später findet am 9. Februar 2020 die feierliche Preisverleihung in Los Angeles statt.

Mehr zum Thema: