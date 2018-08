Joker-Film - Alec Baldwin spielt als Batmans Vater mit

Nun steht es fest: Batmans Vater, Thomas Wayne, spielt in Warners düsteren Joker-Film nach den DC Comics mit. Im Gegensatz zu den Comics wird er als knallharter und rücksichtsloser Geschäftsmann beschrieben. Dargestellt wird er von niemand geringeres als Hollywoodstar Alec Baldwin (30 Rock, The Departed) und bietet damit eine Verbindung zu den Batman Comics, auch wenn der Dunkle Ritter selbst nicht mitspielen wird.

Jokers Origin-Story ohne Batman

Im Mittelpunkt steht die Origin-Story des Jokers, bevor er zum gefürchteten Oberschurken und Erzfeind von Bruce Wayne aka Batman wird. Die Handlung der düsteren Geschichte ist in Gotham City der 80er Jahre angesiedelt und zeigt den Joker noch als ein ganz normaler Mann, der "von der Gesellschaft missachtet" wurde und sich schließlich dem Bösen zuwendet. Dabei nimmt wohl Thomas Wayne einen wichtigen Part ein.

Weitere Besetzung mit Robert De Niro

Die Hauptrolle übernimmt Joaquin Phoenix als neuen Joker-Darsteller, unabhängig zur Warners Filmreihe DC Extended Universe mit Jaret Leto als Joker aus Suicide Squad. Zur weiteren Besetzung des Films gehören neben Alec Baldwin, außerdem noch Robert De Niro (Casino), Zazie Beetz (Deadpool) und Marc Maron (Glow) in noch unbekannten Rollen. Für Jokers Mutter ist Frances Conroy (Six Feet Under) im Gespräch.

Kinostart im Herbst 2019

Die Regie führt Todd Phillips (Hangover-Filme), der auch das Drehbuch gemeinsam mit Scott Silver schrieb. Ursprüngliche sollte Martin Scorsese die Produktion übernehmen, doch inzwischen gehört der preisgekrönte Filmemacher wohl aus noch unbekannten Gründen nicht mehr zum Filmteam. Gedreht wird bereits in wenigen Tagen.

Der Joker-Film ist für den 4. Oktober 2019 in den US-Kinos angekündigt.