Das war aber kurz: Nur wenige Stunden hielt die Besetzung von Alec Baldwin (30 Rock, The Departed) als Thomas Wayne, Batmans Vater im kommenden DC Joker-Film mit Joaquin Phoenix. Sein überraschender Ausstieg aus dem Filmprojekt nach nur zwei Tagen dürfte wohl als kürzeste Besetzungszeit in die Filmgeschichte eingehen.

Nach diversen Tweets nennt Alec Baldwin gegenüber den Kollegen von USA Today als Grund terminliche Schwierigkeiten für seinen unerwarteten Schritt. Was tatsächlich gelaufen ist, werden wir wohl nie erfahren. Jedoch hat Baldwin per Twitter zuletzt klar gestellt, dass er - entgegen verschiedenen Pressemeldungen - keine Trump-ähnliche Darstellung des Geschäftsmanns Thomas Wayne darstellen wird.

Zwar soll Batmans Vater im Joker-Film als knallharter Geschäftsmann in Erscheinung treten, und da Alec Baldwin bekannt ist für seine satirische Darstellung als US-Präsident Trump in der Saturday Night Live Show, wurden schnell Parallelen zu seiner künftigen Rolle als Batmans Vater gezogen. Nun muss sich Warner nach einer neuen Besetzung umschauen.

Let me state, for the record, that I have NOT been hired to play a role in Todd Phillips’ JOKER as some Donald Trump manque.

That is not happening.

Not.

Happening.