Jurassic World: Der neue Film will sich 2025 vor einem 49 Jahre alten Kino-Meisterwerk von Steven Spielberg verbeugen

Ab dem 2. Juli 2025 stapfen die Dinos wieder über die große Leinwand, sobald Jurassic World: Rebirth in den Kinos startet. Dabei ist Gareth Edwards am Ruder, der zuvor Filme wie Star Wars: Rogue One, Godzilla und The Creator verantwortete.

Jurassic World Rebirth soll an Der Weiße Hai erinnern

Mit Sci-Fi-Kreaturen kennt sich der Regisseur also aus. In einem neuen Interview mit Entertainment Weekly lässt Edwards nun durchblicken, welchem legendären Leinwand-Klassiker er mit Jurassic World: Rebirth Tribut zollen möchte:

Für mich persönlich ist [Jurassic World: Rebirth] eine Liebeserklärung an Steven Spielberg und seine frühen Filme. In diesem Film gibt es Momente, die mich selbst immens an Der Weiße Hai erinnern. Für mich ist das eine Sammlung der besten Momente seiner Filme, mit denen ich als Kind groß geworden bin. [Rebirth] lässt sich letztendlich darauf herunterbrechen, dass es sich um eine abenteuerliche Odyssee über diese Insel handelt, in der es auch ums Überleben geht.

Der Weiße Hai startete 1975 in den Kinos und zählt heute - fast 50 Jahre später - noch immer zu den besten Filmen aller Zeiten. Spätestens damit gelang Steven Spielberg der große Durchbruch, der daraufhin weitere ausgezeichnete Filme wie Jäger des verlorenen Schatzes, E.T. und schließlich auch den ersten Jurassic Park inszenierte.

Übrigens: Während ein erster Trailer noch auf sich warten lässt, gibt es hier zumindest schon einmal ein paar neue Bilder zu Jurassic World: Rebirth.

Startet Rebirth eine neue Jurassic-World-Trilogie?

Wie schon der erste Teil der Dino-Reihe könnte nun auch Rebirth eine neue Trilogie lostreten, wie Gareth Edwards im Gespräch mit Entertainment Weekly ebenfalls in Aussicht stellt:

Ich kann nicht für [das Studio] Universal sprechen, aber für mich hat es sich auf gewisse Weise wie eine neue Trilogie angefühlt. Ich bin mir nicht sicher, wie ihre Pläne aussehen. Aber ich habe das Gefühl, dass das der Start eines brandneuen Kapitels für dieses Franchise wird.

Es dürfte wohl niemanden überraschen, sollte Rebirth tatsächlich eine neue Jurassic-Trilogie begründen. Immerhin konnte die vorangegangene Reihe weltweit über 1,6 Milliarden US-Dollar einspielen (via Box Office Mojo), auch wenn die Kritiken und der Zuschaueransturm mehr und mehr zu wünschen übrig ließen.

Jurassic World: Rebirth startet am 2. Juli 2025 in den Kinos. Für den neuen Film von Regisseur Gareth Edwards stehen Darsteller wie Scarlett Johansson (The Avengers), Jonathan Bailey (Bridgerton), Mahershala Ali (Moonlight), Ed Skrein (Deadpool) und Rupert Friend (Hitman: Agent 47) vor der Kamera.

