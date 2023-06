Jurassic World Evolution 2: Ab sofort ist der wohl bekannteste Kothaufen der Welt im Spiel

Jurassic Park wird 30 Jahre alt und feiert mit einem Gratis-Update für JWE2.

Es ist der wahrscheinlich berühmteste Dungberg, der jemals eure Bildschirme geziert hat: Die Rede ist natürlich vom ikonischen Riesenhaufen Dinosaurierkot, den Jeff Goldblum 1993 in Jurassic Park … bewunderte.

Die Szene hat längst als Meme Unsterblichkeit erreicht, hier nochmal für die drei Menschen auf dem Planeten, die sie nicht kennen:

Was macht der Haufen im Spiel?

Zum 30-jährigen Jubiläum von Jurassic Park schafft es der dampfende Haufen auch endlich in ein Spiel – er wird mit einem Gratis-Update zum Deko-Objekt (ja, so nennen die Entwickler ihn wirklich) in Jurassic World Evolution 2. Das ist ein Aufbau- und Parkmanagement-Spiel, das eigentlich auf den Jurassic-World-Filmen basiert, aber auch viele Elemente aus der klassischen Trilogie enthält. Stellt es euch ungefähr wie Planet Zoo vor, nur eben mit Dinos und weniger modularem Bauen.

Am 8. Juni 2023 erscheint das Update kostenlos für alle, die Jurassic World Evolution 2 besitzen, egal auf welcher Plattform: Den Dunghaufen könnt ihr also auf PC (Steam, Windows-Store & Epic), PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X/S nach Herzenslaune platzieren. Bei PS Plus ist das Spiel im Juni sogar komplett ohne Aufpreis spielbar.

Weitere enthaltene Deko-Items, die Filmfans leuchtende Augen bescheren werden:

Die originalen Tore von Jurassic Park 1993

Das Banner »Als die Dinosaurier die Erde beherrschten«, das am Ende des Films über Rexi weht

Statue von Mr. DNA, dem Maskottchen aus dem InGen-Lehrfilmchen zur Genetik (Frosch-DNA, ihr erinnert euch?)

Der Bunker, in dem Ellie Sattler, Ian Malcolm & Co. im Film Zuflucht suchen

12:36 Jurassic World Evolution 2 - Test-Video zum Dinopark-Spiel - Test-Video zum Dinopark-Spiel

Jurassic World Evolution 2 ist im November 2021 erschienen und wird immer noch regelmäßig mit neuen kostenlosen Updates und Bezahl-DLCs versorgt. Im Test hat es sich als großartiger Nachfolger erwiesen, mit dem Dino-Fans viele dutzend Stunden Spaß haben können.

Seid ihr Fans von Jurassic Park? Wenn ja, gibt es eine noch ikonischere Szene als den »Riesenhaufen Sch….«? Redakteurin und Dino-Fanatikerin Steffi plädiert für den Brachiosaurus-Nieser, »Clever Girl« und Rexis Ausbruch, aber diese Szenen haben natürlich nicht diesen einzigartigen Meme-Status errungen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen!